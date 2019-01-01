Хотів «зекономити» на розмитненні: у волинянина вилучили фуру
Сьогодні, 11:24
На «Ягодині» у мешканця Волинської області вилучили вантажний автомобіль.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці ДФС.
Встановлено, що у процесі імпорту через пункт пропуску Ягодин вживаного автомобіля RENAULT PREMIUM 460 DXI до митного оформлення чоловік подав документи, згідно з якими з 2014 року цей транспортний засіб був зареєстрований у Швейцарській Конфедерації.
Проте проведеною перевіркою достовірності декларування, на підставі інформації уповноважених осіб європейських держав довели, що подане до митного оформлення свідоцтво про реєстрацію у Швейцарії ніколи не видавалось, а першу реєстрацію цей транспортний засіб отримував у Польщі на півроку раніше.
Кількість повних календарних років експлуатації транспортного засобу впливає на розмір митних платежів під час його випуску у вільний обіг на території України. У цьому випадку різниця між належною та задекларованою сплатою становила понад 478 тис грн.
За подачу недостовірних відомостей про товар волинянина притягнуть до відповідальності за статтею 483 Митного Кодексу України. ЇЇ санкції передбачають конфіскацію товару та ще й штраф у розмірі його повної вартості.
За оцінкою експертів, вартість вилученої на склад митниці вантажівки – майже 857 тис грн.. Матеріали справи передані на розгляд суду.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці ДФС.
Встановлено, що у процесі імпорту через пункт пропуску Ягодин вживаного автомобіля RENAULT PREMIUM 460 DXI до митного оформлення чоловік подав документи, згідно з якими з 2014 року цей транспортний засіб був зареєстрований у Швейцарській Конфедерації.
Проте проведеною перевіркою достовірності декларування, на підставі інформації уповноважених осіб європейських держав довели, що подане до митного оформлення свідоцтво про реєстрацію у Швейцарії ніколи не видавалось, а першу реєстрацію цей транспортний засіб отримував у Польщі на півроку раніше.
Кількість повних календарних років експлуатації транспортного засобу впливає на розмір митних платежів під час його випуску у вільний обіг на території України. У цьому випадку різниця між належною та задекларованою сплатою становила понад 478 тис грн.
За подачу недостовірних відомостей про товар волинянина притягнуть до відповідальності за статтею 483 Митного Кодексу України. ЇЇ санкції передбачають конфіскацію товару та ще й штраф у розмірі його повної вартості.
За оцінкою експертів, вартість вилученої на склад митниці вантажівки – майже 857 тис грн.. Матеріали справи передані на розгляд суду.
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