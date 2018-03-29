Найкращі пропозиції купівлі житла у серпні від «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*

Товари за акційною ціною – хороша можливість зробити вигідну покупку. А житло, яке вдається купити зі знижкою – це можливість отримати вигоду у набагато більшому розмірі.Будівельна компанія «Інвестор» зібрала найцікавіші акції серпня.Таунхаус з гаражем у «Струмочку»Розташування: ЖК «Струмочок» у с. Струмівка поблизу ЛуцькаПлоща: 127,18 м²Акційна ціна: $56 000Умови відтермінування: до червня 2020 року; перший внесок 50% – ціна $57 000, а при 25% – $58 000.- разом із будинком отримуєте просторий гараж (21,15 м2). Крім надійного зберігання авто, площа гаражі дозволяє облаштувати зручне технічне приміщення, майстерню тощо;- тут є три спальні;- таунхаус має велику терасу та власний дворик;- таунхаус легше обігрівати, адже з обох боків – сусідське житло, яке теж обігрівається, а не вулиця;- в таунхаусах краща шумоізоляція, ніж в квартирах, бо з сусідами межує лише одна або дві стіни;- економія грошей, поки діє акція!Однокімнатна квартира в «Юпітері»Розташування: ЖК «Юпітер» у с. Липини поблизу ЛуцькаПлоща: 60,77 м²Акційна ціна: 649 000 гривеньУмови відтермінування: на 12 місяців; перший внесок 50%- це – ідеальний варіант для тих, хто хоче жити за містом, але не має коштів на окремий будинок;- квартира компактна, проте житлова площа дозволяє поділити простір на кілька зон, відділивши місце для сну. Наприклад, за допомогою двостороннього стелажа, шафи-купе, ширми, розсувних дверцят тощо;- квартира має мансардні вікна, що дозволяє зробити креативний дизайн, а також – краще освітлює площу;- економія. Вартість квадратного метра виходить близько 10 680 гривень.Чотирикімнатна квартира у «Юпітері»Розташування: ЖК «Юпітер» у с. Липини поблизу ЛуцькаПлоща: 109,34 м²Акційна ціна: $49 000Умови відтермінування: на 12 місяців; перший внесок 50%- квартира – дворівнева, і це дозволить чітко розділити так званий громадський простір від житлового;- є два входи на кожному поверсі, що зручно, якщо в квартирі планує жити дві сім’ї: батьки і діти;- є два санвузли;- із кухні є вихід на лоджію;- на другому поверсі дві кімнати – мансардні, що дає можливість зробити унікальний дизайн;- економія.Трикімнатна квартира в «Парковому кварталі»Розташування: ЖК «Парковий квартал» у КовеліПлоща: 80,4 м²Акційна ціна: 11 900 гривень за м2Умови відтермінування: на 12 місяців; перший внесок – 25% і ціна буде 12 500 гривень за квадрат- будинок, у якому продається квартира, незабаром здадуть в експлуатацію, тож купуючи це житло у розстрочку, вдасться зробити ремонт і заселитися ще до повної виплати;- квартира – дворівнева, тож теж має вище описані переваги із креативним дизайном та розділенням простору;- в квартирі є два окремі входи, дві лоджії та два санвузли на кожному поверсі;- житловий комплекс розташований у хорошому районі: тихому і затишному, поруч із зеленими насадженнями, проте – і з розвинутою інфраструктурою;- економія коштів завдяки акційній ціні.