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Найкращі пропозиції купівлі житла у серпні від «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*

Найкращі пропозиції купівлі житла у серпні від «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*
Товари за акційною ціною – хороша можливість зробити вигідну покупку. А житло, яке вдається купити зі знижкою – це можливість отримати вигоду у набагато більшому розмірі.

Будівельна компанія «Інвестор» зібрала найцікавіші акції серпня.

1. Таунхаус з гаражем у «Струмочку»
Розташування: ЖК «Струмочок» у с. Струмівка поблизу Луцька

Площа: 127,18 м²

Акційна ціна: $56 000

Умови відтермінування: до червня 2020 року; перший внесок 50% – ціна $57 000, а при 25% – $58 000.

Чому треба купити цей таунхаус?

- разом із будинком отримуєте просторий гараж (21,15 м2). Крім надійного зберігання авто, площа гаражі дозволяє облаштувати зручне технічне приміщення, майстерню тощо;

- тут є три спальні;

- таунхаус має велику терасу та власний дворик;

- таунхаус легше обігрівати, адже з обох боків – сусідське житло, яке теж обігрівається, а не вулиця;

- в таунхаусах краща шумоізоляція, ніж в квартирах, бо з сусідами межує лише одна або дві стіни;

- економія грошей, поки діє акція!

Найкращі пропозиції купівлі житла у серпні від «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*
Найкращі пропозиції купівлі житла у серпні від «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*
Найкращі пропозиції купівлі житла у серпні від «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*
Найкращі пропозиції купівлі житла у серпні від «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*
Найкращі пропозиції купівлі житла у серпні від «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*




2. Однокімнатна квартира в «Юпітері»
Розташування: ЖК «Юпітер» у с. Липини поблизу Луцька

Площа: 60,77 м²

Акційна ціна: 649 000 гривень

Умови відтермінування: на 12 місяців; перший внесок 50%

Чому треба купувати цю квартиру?

- це – ідеальний варіант для тих, хто хоче жити за містом, але не має коштів на окремий будинок;

- квартира компактна, проте житлова площа дозволяє поділити простір на кілька зон, відділивши місце для сну. Наприклад, за допомогою двостороннього стелажа, шафи-купе, ширми, розсувних дверцят тощо;

- квартира має мансардні вікна, що дозволяє зробити креативний дизайн, а також – краще освітлює площу;

- економія. Вартість квадратного метра виходить близько 10 680 гривень.
Найкращі пропозиції купівлі житла у серпні від «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*
Найкращі пропозиції купівлі житла у серпні від «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*
Найкращі пропозиції купівлі житла у серпні від «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*
Найкращі пропозиції купівлі житла у серпні від «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*
Найкращі пропозиції купівлі житла у серпні від «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*
Найкращі пропозиції купівлі житла у серпні від «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*




3. Чотирикімнатна квартира у «Юпітері»
Розташування: ЖК «Юпітер» у с. Липини поблизу Луцька

Площа: 109,34 м²

Акційна ціна: $49 000

Умови відтермінування: на 12 місяців; перший внесок 50%

Чому треба купувати цю квартиру?

- квартира – дворівнева, і це дозволить чітко розділити так званий громадський простір від житлового;

- є два входи на кожному поверсі, що зручно, якщо в квартирі планує жити дві сім’ї: батьки і діти;

- є два санвузли;

- із кухні є вихід на лоджію;

- на другому поверсі дві кімнати – мансардні, що дає можливість зробити унікальний дизайн;

- економія.
Найкращі пропозиції купівлі житла у серпні від «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*
Найкращі пропозиції купівлі житла у серпні від «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*
Найкращі пропозиції купівлі житла у серпні від «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*
Найкращі пропозиції купівлі житла у серпні від «Інвестора». ФОТО. ВІДЕО*

4. Трикімнатна квартира в «Парковому кварталі»
Розташування: ЖК «Парковий квартал» у Ковелі

Площа: 80,4 м²

Акційна ціна: 11 900 гривень за м2

Умови відтермінування: на 12 місяців; перший внесок – 25% і ціна буде 12 500 гривень за квадрат

Чому треба купувати цю квартиру?

- будинок, у якому продається квартира, незабаром здадуть в експлуатацію, тож купуючи це житло у розстрочку, вдасться зробити ремонт і заселитися ще до повної виплати;

- квартира – дворівнева, тож теж має вище описані переваги із креативним дизайном та розділенням простору;

- в квартирі є два окремі входи, дві лоджії та два санвузли на кожному поверсі;

- житловий комплекс розташований у хорошому районі: тихому і затишному, поруч із зеленими насадженнями, проте – і з розвинутою інфраструктурою;

- економія коштів завдяки акційній ціні.




Дізнатися більше про акційні пропозиції можна за цим посиланням
096 030 20 10

м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

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Теги: будівельна компанія
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