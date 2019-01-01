Супрун розвінчала міфи про причини раку та назвала справжні фактори ризику

Уляна Супрун заявила, що жодні емоції не викликають рак, а на ймовірність його виникнення можуть впливати спадковість та спосіб життя.



Про це міністр



У публікації вона розповіла, днями у брошурі, яку видає популярна мережа лабораторій, вийшов матеріал психологині Тетяни Дугельної. Жінка стверджує, що причина онкозахворювань — образи. Мовляв, існує така собі "програма самознищення тих, хто не зміг навчитися полюбити себе". Тетяна впевнена, що нібито ті, хто починають любити себе, "перезапускають своє здоров’я та зцілюються на різних етапах онкозахворювань".



Супрун заявила, твердження про психосоматику онкозахворювань не мають жодних наукових обґрунтувань. Рак — це не психосоматична хвороба.



Вона додала, рак — це ціла група хвороб. Науково доведено, що він виникає через мутацію або дію вірусу. Одна чи кілька клітин починають безконтрольно ділитися. Пухлина збільшується і метастазує — поширюється в інші частини тіла.



Зазначає, існує понад 200 типів раку, кожен з яких має свої механізми розвитку, клінічну картину, потребує окремої терапії, і, на жаль, по-своєму вбиває.



"Жодні емоції не викликають рак. Причина у молекулярних механізмах та імовірностях. Стан людини до захворювання і під час терапії дійсно має вплив на імунну систему. Але це не причина раку. Людина, що постійно переживає хронічний стрес чи депресивний розлад, через дію гормону кортизолу і запальні процеси може мати ослаблення однієї з протипухлинних ланок імунітету", - розповіла Уляна Супрун.



На ймовірність розвитку раку можуть впливати спосіб життя та спадковість.



Тобто рак — це питання ймовірності, статистичного шансу, а не закономірної спеціальної програми нашого організму. Саме тому, коли ми говоримо про спосіб життя і вплив довкілля, ми кажемо "збільшує ймовірність раку", а не "викликає рак".



Міністр МОЗ назвала науково обґрунтовані фактори ризику раку:



- Спадковість: ретинобластома, рак молочної залози та яєчників

- Вік: із віком шанси розвитку раку зростають — рак легень розвивається, наприклад, після кількох десятиліть куріння, а не в юності

- Стать: є гормон-залежні типи раку

- Вага: суттєве збільшення індексу маси тіла збільшує ймовірність раку підшлункової залози та прямої кишки

- Довкілля та виробничі фактори: ультрафіолет, радіаційне випромінювання, важкі метали чи бензопірени в середовищі.

- Спосіб життя: куріння, споживання алкоголю

- Виробничі: постійний вплив канцерогенів, хімікатів та радіоактивних матеріалів на робочому місці

- Віруси: вірус папіломи людини, вірус гепатиту С



"Твердження про те, що пацієнти з онкозахворюваннями ніби-то самі винні у своїх хворобах, бо недостатньо себе любили і мали образи — це з тієї ж категорії, що й звинувачення жертв насильства в тому, що вони самі спровокували насильника. Зневага до проблеми може спричинити у пацієнтів ще сильнішу депресію та зневіру тоді, коли вони потребують підтримки", - зазначила жінка.



Онкохворим потрібно надавати психологічну допомогу, заважати розвитку депресії та тривожності, що часто супроводжують рак, і жодним чином не плекати в них почуття провини.



"Не покладайтеся на свій настрій як індикатор фізичного здоров'я. Знижуйте ризик раку завдяки діям: користуйтеся сонцезахисними кремами, презервативами, респіраторами, їжте збалансовану просту їжу, пильнуйте вагу і не куріть, регулярно відвідуйте гінеколога чи уролога", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Очільниця МОЗзаявила, що жодні емоції не викликають рак, а на ймовірність його виникнення можуть впливати спадковість та спосіб життя.Про це міністр повідомила на сторінці у Facebook.У публікації вона розповіла, днями у брошурі, яку видає популярна мережа лабораторій, вийшов матеріал психологині. Жінка стверджує, що причина онкозахворювань — образи. Мовляв, існує така собі "програма самознищення тих, хто не зміг навчитися полюбити себе". Тетяна впевнена, що нібито ті, хто починають любити себе, "перезапускають своє здоров’я та зцілюються на різних етапах онкозахворювань".Супрун заявила, твердження про психосоматику онкозахворювань не мають жодних наукових обґрунтувань. Рак — це не психосоматична хвороба.Вона додала, рак — це ціла група хвороб. Науково доведено, що він виникає через мутацію або дію вірусу. Одна чи кілька клітин починають безконтрольно ділитися. Пухлина збільшується і метастазує — поширюється в інші частини тіла.Зазначає, існує понад 200 типів раку, кожен з яких має свої механізми розвитку, клінічну картину, потребує окремої терапії, і, на жаль, по-своєму вбиває."Жодні емоції не викликають рак. Причина у молекулярних механізмах та імовірностях. Стан людини до захворювання і під час терапії дійсно має вплив на імунну систему. Але це не причина раку. Людина, що постійно переживає хронічний стрес чи депресивний розлад, через дію гормону кортизолу і запальні процеси може мати ослаблення однієї з протипухлинних ланок імунітету", - розповіла Уляна Супрун.На ймовірність розвитку раку можуть впливати спосіб життя та спадковість.Тобто рак — це питання ймовірності, статистичного шансу, а не закономірної спеціальної програми нашого організму. Саме тому, коли ми говоримо про спосіб життя і вплив довкілля, ми кажемо "збільшує ймовірність раку", а не "викликає рак".- Спадковість: ретинобластома, рак молочної залози та яєчників- Вік: із віком шанси розвитку раку зростають — рак легень розвивається, наприклад, після кількох десятиліть куріння, а не в юності- Стать: є гормон-залежні типи раку- Вага: суттєве збільшення індексу маси тіла збільшує ймовірність раку підшлункової залози та прямої кишки- Довкілля та виробничі фактори: ультрафіолет, радіаційне випромінювання, важкі метали чи бензопірени в середовищі.- Спосіб життя: куріння, споживання алкоголю- Виробничі: постійний вплив канцерогенів, хімікатів та радіоактивних матеріалів на робочому місці- Віруси: вірус папіломи людини, вірус гепатиту С"Твердження про те, що пацієнти з онкозахворюваннями ніби-то самі винні у своїх хворобах, бо недостатньо себе любили і мали образи — це з тієї ж категорії, що й звинувачення жертв насильства в тому, що вони самі спровокували насильника. Зневага до проблеми може спричинити у пацієнтів ще сильнішу депресію та зневіру тоді, коли вони потребують підтримки", - зазначила жінка.Онкохворим потрібно надавати психологічну допомогу, заважати розвитку депресії та тривожності, що часто супроводжують рак, і жодним чином не плекати в них почуття провини."Не покладайтеся на свій настрій як індикатор фізичного здоров'я. Знижуйте ризик раку завдяки діям: користуйтеся сонцезахисними кремами, презервативами, респіраторами, їжте збалансовану просту їжу, пильнуйте вагу і не куріть, регулярно відвідуйте гінеколога чи уролога", - йдеться у дописі.

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