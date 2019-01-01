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Як мешканці ЖК «Супернова» саджали клени і сакури разом з «Інвестором». ФОТО*

Як мешканці ЖК «Супернова» саджали клени і сакури разом з «Інвестором». ФОТО*
«Сьогодні символічно до Дня будівельника кожен із присутніх тут мешканців «Супернової» посадить своє дерево, так би мовити, віддасть частинку себе цьому місцю, і буде дбати про нього», – у білісінькій сорочці та фірмовій кепці взявся за лопату керівник знаної будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський. І зізнався, що клени, сакури, робінії або ж псевдоакації, які сьогодні дбайливо висадять разом із мешканцями, – ще не весь перелік краси, що «поселиться» на території житлового комплексу. Більшість дерев саджатимуть «у сезон» – у вересні-на початку жовтня.
Директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський
Директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський

Ландшафтний дизайнер Олександр Кашута поділився, що висадка дерев на території «Супернової» триває вже кілька днів – напередодні посадили 218 туй і засіяли траву. Тепер же у процес благоустрою вклали свою лепту й щасливі власники помешкань. Утім, сакури, робінії та клени обрали не даремно – кожне деревце матиме свою місію. Сакура, зокрема, тішитиме око мешканців «Супернової» та чаруватиме своїм тонким ароматом, алея з кленів даватиме затінок і, разом із тим, стане «живим» парканом між будинками та парковкою, робінії мають кульовидну компактну крону, тож не лише захищатимуть від сонця, а й даруватимуть відчуття затишку.
Ландшафтний дизайнер Олександр Кашута
Ландшафтний дизайнер Олександр Кашута

«Зараз дерева мають десь 4 метри висоти і їм приблизно 3-4 роки. Тобто, за рік-два вони прекрасно розвинуться, обростуть і будуть не гірші, аніж у ботанічному саду», – відзначив фахівець.

Така свого роду акція неабияк потішила мешканців ЖК «Супернова», котрі радо підтримали пропозицію Андрія Разумовського та прийшли саджати дерева цілими сім’ями. Лучанин Володимир, який чи не найактивніше долучився до процесу, узяв із собою сина – 9-річного Іллю.
Як мешканці ЖК «Супернова» саджали клени і сакури разом з «Інвестором». ФОТО*

«Я робив це вперше і хотів висадити якнайбільше дерев. Мені дуже подобається територія «Супернової». У місті зараз безліч автівок і мало зелених насаджень, тому багато зелені на території житлового комплексу, навіть попри те, що поряд є парк, – величезний плюс. Я щасливий, що ми з дружиною та сином будемо тут жити», – зізнався він. І додав, його Ілля вже твердо вирішив, що буде приходити та підливати дерева.
Малюкам затія особливо сподобалася
Малюкам затія особливо сподобалася

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Як мешканці ЖК «Супернова» саджали клени і сакури разом з «Інвестором». ФОТО*
Як мешканці ЖК «Супернова» саджали клени і сакури разом з «Інвестором». ФОТО*
Як мешканці ЖК «Супернова» саджали клени і сакури разом з «Інвестором». ФОТО*
Маркетологиня БК «Інвестор» Ірина Новосад тепер також має своє дерево
Маркетологиня БК «Інвестор» Ірина Новосад тепер також має своє дерево
Як мешканці ЖК «Супернова» саджали клени і сакури разом з «Інвестором». ФОТО*
Як мешканці ЖК «Супернова» саджали клени і сакури разом з «Інвестором». ФОТО*
Як мешканці ЖК «Супернова» саджали клени і сакури разом з «Інвестором». ФОТО*
Як мешканці ЖК «Супернова» саджали клени і сакури разом з «Інвестором». ФОТО*
Як мешканці ЖК «Супернова» саджали клени і сакури разом з «Інвестором». ФОТО*
Як мешканці ЖК «Супернова» саджали клени і сакури разом з «Інвестором». ФОТО*
Як мешканці ЖК «Супернова» саджали клени і сакури разом з «Інвестором». ФОТО*
Як мешканці ЖК «Супернова» саджали клени і сакури разом з «Інвестором». ФОТО*
Як мешканці ЖК «Супернова» саджали клени і сакури разом з «Інвестором». ФОТО*
Як мешканці ЖК «Супернова» саджали клени і сакури разом з «Інвестором». ФОТО*
Як мешканці ЖК «Супернова» саджали клени і сакури разом з «Інвестором». ФОТО*
Як мешканці ЖК «Супернова» саджали клени і сакури разом з «Інвестором». ФОТО*
Як мешканці ЖК «Супернова» саджали клени і сакури разом з «Інвестором». ФОТО*
Як мешканці ЖК «Супернова» саджали клени і сакури разом з «Інвестором». ФОТО*
Як мешканці ЖК «Супернова» саджали клени і сакури разом з «Інвестором». ФОТО*
Як мешканці ЖК «Супернова» саджали клени і сакури разом з «Інвестором». ФОТО*
Як мешканці ЖК «Супернова» саджали клени і сакури разом з «Інвестором». ФОТО*
Як мешканці ЖК «Супернова» саджали клени і сакури разом з «Інвестором». ФОТО*
Як мешканці ЖК «Супернова» саджали клени і сакури разом з «Інвестором». ФОТО*

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Теги: озеленення, Супернова, Інвестор
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