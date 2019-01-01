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За два тижні треба зібрати 5 тисяч доларів: просять врятувати онкохвору волинянку

За два тижні треба зібрати 5 тисяч доларів: просять врятувати онкохвору волинянку
У Руслани Іванівни Смаль із села Деревок Любешівського району знову виявили онкозахворювання. Необхідна термінова операція.

У вересні 2018 року жінці провели операцію в Наукового центру онкології та радіології ім. М.М. Олександрова Республіки Білорусь з видалення пухлини. Упродовж року Руслана їздила у сусідню державу на хіміотерапію, - пише газета Нове життя.

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Загалом жінка пережила не одне хірургічне втручання, прийняла 17 хіміотерапій в Україні та 29 хіміотерапій в Білорусії.

І, ось здавалося, знищити страшне захворювання вдалося. Але обстеження, проведене у цій медичній установі, показало, що в організмі жінки знову з’явилося новоутворення – тепер уже на печінці. Тому потрібно невідкладне оперативне втручання з видалення пухлини. Але вартує воно 5 тисяч доларів. Та й часу мало – два тижні.

Для сільської родини самотужки зібрати цю суму нереально. Адже на тривале і складне лікування уже пішли всі заощадження. Активно допомагали односельчани, люди з різних куточків України. Тож родина Смалів-Поремчуків звертається до усіх небайдужих з проханням допомогти подолати цю страшну недугу.

Номер картки Приватбанку на імя Смаль Руслани Іванівни 5168742717349405.

Тел. для контакту 066-071-97-58 – Наталія Свищ.


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Теги: гроші, лікування, Руслана Смаль
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