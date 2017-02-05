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Соліст гурту «Антитіла» заявив про замах на його життя

Соліст гурту «Антитіла» заявив про замах на його життя
Відомий український співак, соліст гурту “Антитіла”, Тарас Тополя повідомив своїм фанатам про те, що на його життя було скоєно замах. А деякий час після того йому вдалося дізнатися, що за ним стежать певні люди.

На своїй сторінці в фейсбук український музикант, який став молодіжним послом ООН, повідомив фанатам несподівану і досить тривожну новину. На його життя було скоєно замах, а за його життям таємно слідкують певні люди, – повідомляє 24 канал.

Тарас Тополя розповів, що, виходячи з аптеки, поруч з ним спрацював вибуховий пакет. Співак одразу ж повідомив про це поліцію, після чого дізнався, що його мобільний телефон прослуховують, а за вчинками – пильно стежать.

«Тиждень тому, увечері за адресою Парково-Сирецька 11, в декількох метрах від мене, коли повертався з аптеки, спрацював вибуховий пакет. Мною одразу був викликаний наряд поліції, який зафіксував це й опитав свідків цього інциденту. Я не став робити розголосу, аби не вносити деструктив у конструктивний процес, який дійсно на той момент вже розпочався», – написав на своїй сторінці Тарас Тополя.

Після цього він звернувся до людей, які намагаються перешкодити йому у діях, погрожуючи і закликаючи не вручатися у питання медицини та вакцинації.

“На це хочу відповісти: я нічого не боюся! Ні фізичного тиску, ні залякування, ні, тим більше, спроб дискредитувати мою репутацію”, – заявив соліст гурту “Антитіла”.

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Теги: Тарас Тополя, Антитіла, замах, вибух
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