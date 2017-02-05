Соліст гурту «Антитіла» заявив про замах на його життя

Тарас Тополя повідомив своїм фанатам про те, що на його життя було скоєно замах. А деякий час після того йому вдалося дізнатися, що за ним стежать певні люди.



На своїй сторінці в



Тарас Тополя розповів, що, виходячи з аптеки, поруч з ним спрацював вибуховий пакет. Співак одразу ж повідомив про це поліцію, після чого дізнався, що його мобільний телефон прослуховують, а за вчинками – пильно стежать.



«Тиждень тому, увечері за адресою Парково-Сирецька 11, в декількох метрах від мене, коли повертався з аптеки, спрацював вибуховий пакет. Мною одразу був викликаний наряд поліції, який зафіксував це й опитав свідків цього інциденту. Я не став робити розголосу, аби не вносити деструктив у конструктивний процес, який дійсно на той момент вже розпочався», – написав на своїй сторінці Тарас Тополя.



Після цього він звернувся до людей, які намагаються перешкодити йому у діях, погрожуючи і закликаючи не вручатися у питання медицини та вакцинації.



“На це хочу відповісти: я нічого не боюся! Ні фізичного тиску, ні залякування, ні, тим більше, спроб дискредитувати мою репутацію”, – заявив соліст гурту “Антитіла”.

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