Шарпанина біля стели Героям у Луцьку: волонтерка мала дозвіл мерії на збір коштів





Про це вона розповіла у коментарі Інформаційному агентству ВолиньРost.



Нагадаємо, у Луцьку 7 серпня



Згодом у поліції повідомили, що на місці події



Боєць – родом із Нововолинська. На нього склали відповідні матеріали за трьома статтями: дрібне хуліганство, злісна непокора поліцейським та перебування у громадському місці в стані сп’яніння.



Працівники волинської поліції, своєю чергою, склали на Світлану Григор’єву адміністративні матеріали за ст.186 КУпАП – самоуправство.



За словами Світлани Григор’євої, у той день вона не мала при собі документів, а її син – учасник АТО – приїхав, щоб привезти апаратуру та допомогти їй. Натомість до стели підійшли «айдарівці», на її переконання, у стані алкогольного сп’яніння і пригрозили, мовляв, «або ти сама підеш, або ми тебе самі звідси заберемо». Тож волонтерка викликала поліцейських. Світлана Григор’єва каже, що не розуміє



«У нього є відзнака від президента. Він 2 роки в АТО був. А я багато кому допомагаю: і хлопцям на операції давала, і фонду «Серце патріота» гроші віддавала, і родинам воїнів, у Польщі організації «Український світ», у військовий госпіталь…Ну, є звіти, але я всі теж не можу з собою принести. Почала волонтерити з 2015 року. А знаходжу кому допомогти різними способами, наприклад, виходжу на журналістів з газет і вони дають мені контакти, дзвоню в сільраду, перепитую чи дійсно там такий боєць є…Люди мені вдячні за допомогу», - ділиться жінка.



Жінку обурили й дії поліції, яка, згідно з документом міської ради, мала бути поінформована про її діяльність, а натомість склала на неї адміністративні матеріали. Тепер же, бідкається волонтерка, змушена йти до суду, щоб скасувати постанову.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волонтерка Світлана Григор’єва має дозвіл від мерії на збір коштів біля стели загиблим Героям Революції Гідності та АТО у Луцьку.Про це вона розповіла у коментаріНагадаємо, у Луцьку 7 серпня виник конфлікт за участю Світлани Григор’євої та бійців «Айдару» . Останні спробували з`ясувати, де дозвіл на таку діяльність, де волонтерське посвідчення і кому збирають кошти. Жінка ж викликала на місце події патрульну поліцію.Згодом у поліції повідомили, що на місці події виявили заявницю ще з однією особою , а також двох людей з ознаками алкогольного сп’яніння, які нібито перешкоджали збору коштів. На зауваження патрульних «айдарівці» не відреагували, почали ображати їх нецензурною лайкою і чіплятися до патрульних. Один з інспекторів, котрий прибув на місце виклику, каже, що боєць зробив рух, яким начебто хотів вдарити його в обличчя. Тож поліцейський розцінив це, як загрозу, і був змушений затримати чоловіка.Боєць – родом із Нововолинська. На нього склали відповідні матеріали за трьома статтями: дрібне хуліганство, злісна непокора поліцейським та перебування у громадському місці в стані сп’яніння.Працівники волинської поліції, своєю чергою, склали на Світлану Григор’єву адміністративні матеріали за ст.186 КУпАП – самоуправство.За словами Світлани Григор’євої, у той день вона не мала при собі документів, а її син – учасник АТО – приїхав, щоб привезти апаратуру та допомогти їй. Натомість до стели підійшли «айдарівці», на її переконання, у стані алкогольного сп’яніння і пригрозили, мовляв, «або ти сама підеш, або ми тебе самі звідси заберемо». Тож волонтерка викликала поліцейських. Світлана Григор’єва каже, що не розуміє напади Олени Звєрєвої у соцмережах , яка категорично не приймає її позицію, та ще й дискредитувала її сина.«У нього є відзнака від президента. Він 2 роки в АТО був. А я багато кому допомагаю: і хлопцям на операції давала, і фонду «Серце патріота» гроші віддавала, і родинам воїнів, у Польщі організації «Український світ», у військовий госпіталь…Ну, є звіти, але я всі теж не можу з собою принести. Почала волонтерити з 2015 року. А знаходжу кому допомогти різними способами, наприклад, виходжу на журналістів з газет і вони дають мені контакти, дзвоню в сільраду, перепитую чи дійсно там такий боєць є…Люди мені вдячні за допомогу», - ділиться жінка.Жінку обурили й дії поліції, яка, згідно з документом міської ради, мала бути поінформована про її діяльність, а натомість склала на неї адміністративні матеріали. Тепер же, бідкається волонтерка, змушена йти до суду, щоб скасувати постанову.

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