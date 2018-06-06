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У ДТП постраждала луцька журналістка

У ДТП постраждала луцька журналістка
У Луцьку на вулиці Винниченка сталася ДТП, у якій постраждала волинська телеведуча.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Так, автомобіль Ford, який повертав із вулиці Бандери наліво, не пропустив пішохода.

Як повідомили очевидці, в аварії постраждала луцька журналістка Олена Чернуха.

Потерпіла звернулася за медичною допомогою до лікарів.

На місці пригоди працює слідчо-оперативна група.

У ДТП постраждала луцька журналістка


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Теги: аварія, луцька журналістка, наїзд
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