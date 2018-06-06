У ДТП постраждала луцька журналістка





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Так, автомобіль Ford, який повертав із вулиці Бандери наліво, не пропустив пішохода.



Як повідомили очевидці, в аварії постраждала луцька журналістка Олена Чернуха.



Потерпіла звернулася за медичною допомогою до лікарів.



На місці пригоди працює слідчо-оперативна група.







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