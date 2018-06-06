У ДТП постраждала луцька журналістка
Сьогодні, 18:34
У Луцьку на вулиці Винниченка сталася ДТП, у якій постраждала волинська телеведуча.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Так, автомобіль Ford, який повертав із вулиці Бандери наліво, не пропустив пішохода.
Як повідомили очевидці, в аварії постраждала луцька журналістка Олена Чернуха.
Потерпіла звернулася за медичною допомогою до лікарів.
На місці пригоди працює слідчо-оперативна група.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Так, автомобіль Ford, який повертав із вулиці Бандери наліво, не пропустив пішохода.
Як повідомили очевидці, в аварії постраждала луцька журналістка Олена Чернуха.
Потерпіла звернулася за медичною допомогою до лікарів.
На місці пригоди працює слідчо-оперативна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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