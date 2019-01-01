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На луцьких дорогах просять «залатати» провалля

На луцьких дорогах просять «залатати» провалля
Лучани просять ліквідувати декілька проваль, що виникли на проїжджих частинах.

Про це йшлося у вівторок, 13 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що мешканці Луцька зверталися на лінію оперативного реагування мерії щодо ліквідації проваль на Тарасова, Карпенка-Карого біля «Укрнафти» та біля будинку на Конякіна, 21.

Окрім того, просили містяни відремонтувати тротуари на Кравчука, 5-11 та Арцеулова, 5.

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Теги: ремонт, благоустрій, Луцьк
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