На луцьких дорогах просять «залатати» провалля





Про це йшлося у вівторок, 13 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.



Директор ЦНАПу Лариса Карп’як розповіла, що мешканці Луцька зверталися на лінію оперативного реагування мерії щодо ліквідації проваль на Тарасова, Карпенка-Карого біля «Укрнафти» та біля будинку на Конякіна, 21.



Окрім того, просили містяни відремонтувати тротуари на Кравчука, 5-11 та Арцеулова, 5.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани просять ліквідувати декілька проваль, що виникли на проїжджих частинах.Про це йшлося у вівторок, 13 серпня, під час оперативної наради у Луцькраді.Директор ЦНАПурозповіла, що мешканці Луцька зверталися на лінію оперативного реагування мерії щодо ліквідації проваль на Тарасова, Карпенка-Карого біля «Укрнафти» та біля будинку на Конякіна, 21.Окрім того, просили містяни відремонтувати тротуари на Кравчука, 5-11 та Арцеулова, 5.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію