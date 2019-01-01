Оля Полякова представить у Луцьку нове шоу
Сьогодні, 16:42
У 2018 році гранд-шоу Олі Полякової «Королева ночі» в Києві мало приголомшливий успіх у публіки: аншлаг у Палаці спорту, дві телевізійних трансляції на каналі «1+1» з часткою рейтингу вище середнього, понад 20 мільйонів людей, прикутих до телеекранів, і рекордні цифри по результатам пошуку у кожного концертного номера в YouTube. Але навіть такі показники не змогли вгамувати інтерес до грандіозного перфомансу і новому однойменного альбому поп-діви, який був представлений в рамках шоу.
29 вересня у РЦ «Промінь», одна з найбільш гастролюючих співачок української сцени приїде у Луцьк, щоб представити концептуально нове високотехнологічне шоу «Королева ночі». Співачка обіцяє ще більше хітів і неймовірних постановок, несподіваних режисерських рішень і незабутніх образів, ще більше гумору та гарного настрою.
Організатор події: івент-агенція «Tikhonov сoncert and event agency»
Детальніше про подію тут:
https://www.facebook.com/events/453172258830200/
Квитки:
- https://lutsk.karabas.com/ua/nove-grand-shou/order/
- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)
- Каса драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)
Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:
+380 66 555 79 86
+380 97 376 85 93
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29 вересня у РЦ «Промінь», одна з найбільш гастролюючих співачок української сцени приїде у Луцьк, щоб представити концептуально нове високотехнологічне шоу «Королева ночі». Співачка обіцяє ще більше хітів і неймовірних постановок, несподіваних режисерських рішень і незабутніх образів, ще більше гумору та гарного настрою.
Організатор події: івент-агенція «Tikhonov сoncert and event agency»
Детальніше про подію тут:
https://www.facebook.com/events/453172258830200/
Квитки:
- https://lutsk.karabas.com/ua/nove-grand-shou/order/
- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)
- Каса драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)
Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:
+380 66 555 79 86
+380 97 376 85 93
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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