Оля Полякова представить у Луцьку нове шоу

У 2018 році гранд-шоу«Королева ночі» в Києві мало приголомшливий успіх у публіки: аншлаг у Палаці спорту, дві телевізійних трансляції на каналі «1+1» з часткою рейтингу вище середнього, понад 20 мільйонів людей, прикутих до телеекранів, і рекордні цифри по результатам пошуку у кожного концертного номера в YouTube. Але навіть такі показники не змогли вгамувати інтерес до грандіозного перфомансу і новому однойменного альбому поп-діви, який був представлений в рамках шоу.29 вересня у РЦ «Промінь», одна з найбільш гастролюючих співачок української сцени приїде у Луцьк, щоб представити концептуально нове високотехнологічне шоу «Королева ночі». Співачка обіцяє ще більше хітів і неймовірних постановок, несподіваних режисерських рішень і незабутніх образів, ще більше гумору та гарного настрою.Організатор події: івент-агенція «Tikhonov сoncert and event agency»Детальніше про подію тут:Квитки:- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)- Каса драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції: