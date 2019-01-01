вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Оля Полякова представить у Луцьку нове шоу

Оля Полякова представить у Луцьку нове шоу
У 2018 році гранд-шоу Олі Полякової «Королева ночі» в Києві мало приголомшливий успіх у публіки: аншлаг у Палаці спорту, дві телевізійних трансляції на каналі «1+1» з часткою рейтингу вище середнього, понад 20 мільйонів людей, прикутих до телеекранів, і рекордні цифри по результатам пошуку у кожного концертного номера в YouTube. Але навіть такі показники не змогли вгамувати інтерес до грандіозного перфомансу і новому однойменного альбому поп-діви, який був представлений в рамках шоу.

29 вересня у РЦ «Промінь», одна з найбільш гастролюючих співачок української сцени приїде у Луцьк, щоб представити концептуально нове високотехнологічне шоу «Королева ночі». Співачка обіцяє ще більше хітів і неймовірних постановок, несподіваних режисерських рішень і незабутніх образів, ще більше гумору та гарного настрою.

Організатор події: івент-агенція «Tikhonov сoncert and event agency»

Детальніше про подію тут:

https://www.facebook.com/events/453172258830200/

Квитки:

- https://lutsk.karabas.com/ua/nove-grand-shou/order/
- Каса кінотеатру MULTIPLEX у РЦ "Промінь" (м. Луцьк, проспект Президента Грушевського, 2)
- Каса драмтеатру (м. Луцьк, Театральний майдан, 2)

Дізнатися про деталі завжди можна за телефонами агенції:

+380 66 555 79 86
+380 97 376 85 93

Оля Полякова представить у Луцьку нове шоу



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: концерт, Луцьк, Оля Полякова
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ігор Лапін отримав повістку на допит від ДБР
Сьогодні, 16:58
Тимчасово не їздять тролейбуси з Луцька до села Гаразджа
Сьогодні, 16:45
Оля Полякова представить у Луцьку нове шоу
Сьогодні, 16:42
На Волині 2-річна дитина отруїлась кавуном
Сьогодні, 16:33
Герої з мульфільмів на стінах: у волинському селі завершили капітальний ремонт школи. ФОТО
Сьогодні, 16:28
Схожі новини
Джамала виступить у Луцьку з новою програмою «10» Джамала виступить у Луцьку з новою програмою «10»
12 серпень, 18:01
Відфестивалили, як востаннє: яким був третій день 13-го «Бандерштату» у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ Відфестивалили, як востаннє: яким був третій день 13-го «Бандерштату» у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
05 серпень, 12:07
Драйв та шалені ритми: до Луцька завітає столичний гурт Драйв та шалені ритми: до Луцька завітає столичний гурт
26 липень, 21:56
На «Бандерштаті» виступить письменник Макс Кідрук На «Бандерштаті» виступить письменник Макс Кідрук
25 липень, 19:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ігор Лапін отримав повістку на допит від ДБР
Сьогодні, 16:58
 0
Тимчасово не їздять тролейбуси з Луцька до села Гаразджа
Сьогодні, 16:45
 0
Оля Полякова представить у Луцьку нове шоу
Сьогодні, 16:42
 0
На Волині 2-річна дитина отруїлась кавуном
Сьогодні, 16:33
 0
Герої з мульфільмів на стінах: у волинському селі завершили капітальний ремонт школи. ФОТО
Сьогодні, 16:28
 0
Медіа
відео
1/8
﻿