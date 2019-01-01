Волинське село понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:43
У мережі з'явилася ретросвітлина села Любитів, на якій зображенні типові селянські хати понад 100 років тому.
Ретрофото опублікував центр дослідження і відродження Волині у Facebook.
"Село Любитів, Ковельський район, Волинська область, 1916 р.
На світлині типові селянські хати, які були в Любитові на початку ХХ століття", - йдеться у повідомленні.
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Ретрофото опублікував центр дослідження і відродження Волині у Facebook.
"Село Любитів, Ковельський район, Волинська область, 1916 р.
На світлині типові селянські хати, які були в Любитові на початку ХХ століття", - йдеться у повідомленні.
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