вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинське село понад 100 років тому. РЕТРОФОТО

Волинське село понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
У мережі з'явилася ретросвітлина села Любитів, на якій зображенні типові селянські хати понад 100 років тому.

Ретрофото опублікував центр дослідження і відродження Волині у Facebook.

"Село Любитів, Ковельський район, Волинська область, 1916 р.
На світлині типові селянські хати, які були в Любитові на початку ХХ століття", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ретрофото, 100 років тому, селянські хати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Бив ногами, палицею і табуреткою: волинянин забив до смерті коханця дружини
Сьогодні, 21:27
Фанатам роликів пропонують придбати абонемент на катання на арені «GeneratorCity»*
Сьогодні, 21:02
Волинське село понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:43
Край неба палає: казковий захід сонця на Світязі. ФОТО
Сьогодні, 20:22
Чи може стати Луцьк туристичним містом? АНОНС
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Кінотеатр у Ковелі 100 років тому. РЕТРОФОТО Кінотеатр у Ковелі 100 років тому. РЕТРОФОТО
07 серпень, 18:44
Як виглядав луцький військовий аеродром майже 100 років тому. РЕТРОФОТО Як виглядав луцький військовий аеродром майже 100 років тому. РЕТРОФОТО
06 серпень, 20:38
Як виглядав луцький вокзал пів століття тому. РЕТРОФОТО Як виглядав луцький вокзал пів століття тому. РЕТРОФОТО
13 серпень, 20:52
Як виглядав Луцький замок понад 40 років тому. РЕТРОФОТО Як виглядав Луцький замок понад 40 років тому. РЕТРОФОТО
09 серпень, 12:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Таврійські Ігри», M1 Music Awards і «Голос діти»: 9-річна лучанка розповіла, як підкорює велику сцену
Сьогодні, 13:25
 1
У Луцьку безкоштовно вакцинуватимуть тварин від сказу
Сьогодні, 21:51
 0
Бив ногами, палицею і табуреткою: волинянин забив до смерті коханця дружини
Сьогодні, 21:27
 0
Фанатам роликів пропонують придбати абонемент на катання на арені «GeneratorCity»*
Сьогодні, 21:02
 0
Волинське село понад 100 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 20:43
 0
Медіа
відео
1/8
﻿