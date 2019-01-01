Волинське село понад 100 років тому. РЕТРОФОТО





Ретрофото опублікував



"Село Любитів, Ковельський район, Волинська область, 1916 р.

На світлині типові селянські хати, які були в Любитові на початку ХХ століття", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі з'явилася ретросвітлина села Любитів, на якій зображенні типові селянські хати понад 100 років тому.Ретрофото опублікував центр дослідження і відродження Волині у Facebook."Село Любитів, Ковельський район, Волинська область, 1916 р.На світлині типові селянські хати, які були в Любитові на початку ХХ століття", - йдеться у повідомленні.

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