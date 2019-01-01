«Європейська солідарність» запропонувала представників у комітети парламенту





Про це повідомили у



Зважаючи на те, що на сьогоднішній день партія «Слуга народу» не надсилала до інших політичних сил пропозицій щодо коаліції у парламенті, можна зробити висновок, що вона планує створити однопартійну більшість у Верховній Раді дев’ятого скликання. Це є перший випадок в історії Україна, коли одна партія може взяти на себе повну відповідальність за формування парламентської більшості, і саме тому заради забезпечення ефективної роботи парламенту важливо чітко дотримуватися його регламенту та принципів професіоналізму.



Керуючись саме такими підходами «Європейська Солідарність» пропонує, аби її представники очолили чотири комітети:



– з питань національної безпеки і оборони – Михайло Забродський;



– з питань європейської інтеграції – Іванна Климпуш-Цинцадзе;



– з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України – Олег Синютка;



– у справах ветеранів та осіб з інвалідністю – Яна Зінкевич.



Високий рівень професіоналізму та досвід наших представників забезпечить ефективну роботу комітетів, підготовку якісних законопроектів та реалізацію стратегічного курсу розвитку держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Партія «Європейська Солідарність» наголошує, що партія більшості «Слуга народу» має неухильно дотримуватись вимоги Закону «Про Регламент Верховної Ради України» та гарантувати пропорційний розподіл квот керівних посад у комітетах парламенту.Про це повідомили у пресслужбі партії.Зважаючи на те, що на сьогоднішній день партія «Слуга народу» не надсилала до інших політичних сил пропозицій щодо коаліції у парламенті, можна зробити висновок, що вона планує створити однопартійну більшість у Верховній Раді дев’ятого скликання. Це є перший випадок в історії Україна, коли одна партія може взяти на себе повну відповідальність за формування парламентської більшості, і саме тому заради забезпечення ефективної роботи парламенту важливо чітко дотримуватися його регламенту та принципів професіоналізму.Керуючись саме такими підходами «Європейська Солідарність» пропонує, аби її представники очолили чотири комітети:– з питань національної безпеки і оборони –– з питань європейської інтеграції –– з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України –– у справах ветеранів та осіб з інвалідністю –Високий рівень професіоналізму та досвід наших представників забезпечить ефективну роботу комітетів, підготовку якісних законопроектів та реалізацію стратегічного курсу розвитку держави.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію