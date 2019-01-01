вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Європейська солідарність» запропонувала представників у комітети парламенту

«Європейська солідарність» запропонувала представників у комітети парламенту
Партія «Європейська Солідарність» наголошує, що партія більшості «Слуга народу» має неухильно дотримуватись вимоги Закону «Про Регламент Верховної Ради України» та гарантувати пропорційний розподіл квот керівних посад у комітетах парламенту.

Про це повідомили у пресслужбі партії.

Зважаючи на те, що на сьогоднішній день партія «Слуга народу» не надсилала до інших політичних сил пропозицій щодо коаліції у парламенті, можна зробити висновок, що вона планує створити однопартійну більшість у Верховній Раді дев’ятого скликання. Це є перший випадок в історії Україна, коли одна партія може взяти на себе повну відповідальність за формування парламентської більшості, і саме тому заради забезпечення ефективної роботи парламенту важливо чітко дотримуватися його регламенту та принципів професіоналізму.

Керуючись саме такими підходами «Європейська Солідарність» пропонує, аби її представники очолили чотири комітети:

– з питань національної безпеки і оборони – Михайло Забродський;

– з питань європейської інтеграції – Іванна Климпуш-Цинцадзе;

– з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України – Олег Синютка;

– у справах ветеранів та осіб з інвалідністю – Яна Зінкевич.

Високий рівень професіоналізму та досвід наших представників забезпечить ефективну роботу комітетів, підготовку якісних законопроектів та реалізацію стратегічного курсу розвитку держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Європейська Солідарність
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
«Блюють всі» і гонитва за качкою: як львів’янин та волинянин до Антарктиди автостопом діставалися. ЦИТАТНИК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Європейська солідарність» запропонувала представників у комітети парламенту
Сьогодні, 02:12
Скільки у Луцьку хочуть виділити на прибирання снігу
Сьогодні, 01:11
Підкинула сміття під паркан іншого будинку: муніципали спіймали лучанку-«зозулю»
Сьогодні, 00:16
15 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Українські заробітчани масово стають на консульський облік, щоб їздити «євробляхами» в Україні без мит
14 серпень, 23:35
Схожі новини
Телеміст з Росією – серйозний виклик інформаційній безпеці України, – «Європейська Солідарність» Телеміст з Росією – серйозний виклик інформаційній безпеці України, – «Європейська Солідарність»
08 липень, 13:23
Петро Порошенко закликав Європу подвоїти тиск на Росію Петро Порошенко закликав Європу подвоїти тиск на Росію
04 липень, 02:38
«Наша команда забезпечила, щоб знімалися «Кіборги», а не «Свати», - Петро Порошенко «Наша команда забезпечила, щоб знімалися «Кіборги», а не «Свати», - Петро Порошенко
03 липень, 22:15
«Європейська Солідарність» – єдина із партій, у якої суттєво зростають рейтинги, – соціологи «Європейська Солідарність» – єдина із партій, у якої суттєво зростають рейтинги, – соціологи
03 липень, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Таврійські Ігри», M1 Music Awards і «Голос діти»: 9-річна лучанка розповіла, як підкорює велику сцену
14 серпень, 13:25
 1
«Європейська солідарність» запропонувала представників у комітети парламенту
Сьогодні, 02:12
 0
Скільки у Луцьку хочуть виділити на прибирання снігу
Сьогодні, 01:11
 0
Підкинула сміття під паркан іншого будинку: муніципали спіймали лучанку-«зозулю»
Сьогодні, 00:16
 0
15 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8
﻿