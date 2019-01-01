На Донбасі загинув військовий





Про це в четвер, 15 серпня, повідомляє прес-центр штабу ООС.



Так, вчора, наприкінці доби, нехтуючи Мінськими домовленостями, російські окупанти відкрили вогонь по одному з опорних пунктів в районі населеного пункту хутір Вільний.



У результаті ворожого обстрілу отримав поранення не сумісні з життям військовослужбовець Збройних Сил України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сепаратисти на Донбасі вчора, 14 серпня, декілька разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів загинув український військовий.Про це в четвер, 15 серпня, повідомляє прес-центр штабу ООС.Так, вчора, наприкінці доби, нехтуючи Мінськими домовленостями, російські окупанти відкрили вогонь по одному з опорних пунктів в районі населеного пункту хутір Вільний.У результаті ворожого обстрілу отримав поранення не сумісні з життям військовослужбовець Збройних Сил України.

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