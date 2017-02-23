Назвали сім переваг наявності гаража у будинку*





Про переваги наявності гаража у будинку пише "



Які аргументи на користь гаража у будинку?



1. В закритому приміщенні можна організувати найкращі умови для зберігання автомобіля, зокрема, правильну вологість та температуру. Особливо це стосується зимової пори, коли на вулиці – сильний мороз та замети снігу. Щоранку відчищати автівку від кучугур – малоприємне заняття.



Також в гаражі автомобіль захищений від вітру, зміни температури і ультрачервоних променів, а тому забезпечується максимальне збереження лакофарбового покриття.



2. Надійна охорона та захист від вандалів. В сучасних житлових комплексах, на зразок «Струмочка», такий аргумент не є актуальним, адже вся територія – під цілодобовою охороною та відеонаглядом, тому автівці не загрожують зловмисники, навіть якщо її лишати на вулиці. Проте загалом, перелічуючи переваги закритих гаражів, такий аспект упустити неправильно.



3. Із гаража можна відразу потратити в будинок. В морозну та дощову погоду не доведеться бігти від автомобіля до будинка, а комфортно потрапити в дім відразу з гаража.



У ЖК «Струмочок» продаються таунхауси із гаражами



4. Гараж, який розміщений в будинку, простіше опалювати – не потрібно витрачатись на окрему систему опалення. Те саме і з іншими комунікаціями: наприклад, не доведеться окремо проводити світло.



5. Менше часу потрібно на «прогрів» автівки. В закритому гаражі вона завжди достатньо «тепла».



6. Економія місця на прибудинкові території. Замість автомобіля, припаркованого поруч із будинком, тут можна облаштувати зону для відпочинку, гарний квітник, мангал чи альтанку для сімейних пікніків.



7. Гараж – місце, де можна зберігати великогабаритний інвентар, будівельні інструменти, велосипеди, рибальський чи мисливський інвентар – усе, чому не зовсім місце посеред будинку. Також тут можна організувати майстерню, інші господарські приміщення.



Чим ще особливий таунхаус із гаражем у «Струмочку»?



Загальна площа цього таунхауса – 127,18 м2. На першому поверсі розташована кухня-вітальня, з якої є вихід на терасу та прибудинкову територію, санвузол, коридор та просторий гараж (21,15 м2), який має вхід і знадвору, і з коридору будинку.



На другому поверсі – три спальні, комора та ще один санвузол.



Ще одним «плюсом» є компактні сходи, які займають невелику площу.



Придбати цей таунхаус зараз можна за дуже вигідними умовами, адже на нього діє акція. Ціна за умови 100% оплати – $56 000.



Також є різні умови відтермінування: при першому внеску 50% таунхаус буде коштувати $57 000, при внеску 25% – $58 000.



Планування таунхауса із гаражем



Першими таунхауси вигадали англійські аристократи у 19 столітті. Коли починався сезон балів, дворяни із розкішних заміських особняків переселялися у великі міста, і жили саме в таких будиночках-квартирах, з’єднаних по кілька в один комплекс.







Більше інформації можна дізнатися у відділ продажів:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса в Луцьку: вул. Коперника, 13 в



Сайт: www.investor.lutsk.ua



Facebook: facebook.com/investorlutsk/



Instagram: bud.investor

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Коли з будинку є прямий вхід до гаража, ніяка погода не зіпсує настрою, і день завжди буде починатися у теплі та комфорті.Про переваги наявності гаража у будинку пише " Перший ".1. В закритому приміщенні можна організувати найкращі умови для зберігання автомобіля, зокрема, правильну вологість та температуру. Особливо це стосується зимової пори, коли на вулиці – сильний мороз та замети снігу. Щоранку відчищати автівку від кучугур – малоприємне заняття.Також в гаражі автомобіль захищений від вітру, зміни температури і ультрачервоних променів, а тому забезпечується максимальне збереження лакофарбового покриття.2. Надійна охорона та захист від вандалів. В сучасних житлових комплексах, на зразок «Струмочка», такий аргумент не є актуальним, адже вся територія – під цілодобовою охороною та відеонаглядом, тому автівці не загрожують зловмисники, навіть якщо її лишати на вулиці. Проте загалом, перелічуючи переваги закритих гаражів, такий аспект упустити неправильно.3. Із гаража можна відразу потратити в будинок. В морозну та дощову погоду не доведеться бігти від автомобіля до будинка, а комфортно потрапити в дім відразу з гаража.4. Гараж, який розміщений в будинку, простіше опалювати – не потрібно витрачатись на окрему систему опалення. Те саме і з іншими комунікаціями: наприклад, не доведеться окремо проводити світло.5. Менше часу потрібно на «прогрів» автівки. В закритому гаражі вона завжди достатньо «тепла».6. Економія місця на прибудинкові території. Замість автомобіля, припаркованого поруч із будинком, тут можна облаштувати зону для відпочинку, гарний квітник, мангал чи альтанку для сімейних пікніків.7. Гараж – місце, де можна зберігати великогабаритний інвентар, будівельні інструменти, велосипеди, рибальський чи мисливський інвентар – усе, чому не зовсім місце посеред будинку. Також тут можна організувати майстерню, інші господарські приміщення.Загальна площа цього таунхауса – 127,18 м2. На першому поверсі розташована кухня-вітальня, з якої є вихід на терасу та прибудинкову територію, санвузол, коридор та просторий гараж (21,15 м2), який має вхід і знадвору, і з коридору будинку.На другому поверсі – три спальні, комора та ще один санвузол.Ще одним «плюсом» є компактні сходи, які займають невелику площу.Першими таунхауси вигадали англійські аристократи у 19 столітті. Коли починався сезон балів, дворяни із розкішних заміських особняків переселялися у великі міста, і жили саме в таких будиночках-квартирах, з’єднаних по кілька в один комплекс.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію