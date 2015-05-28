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Український клуб розгромно програв і вилетів з Ліги Європи

Український клуб розгромно програв і вилетів з Ліги Європи
ФК "Маріуполь" в матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи програв "АЗ" Алкмаар з рахунком 0: 4.

Про це повідомляє SportArena.

АЗ вийшов вперед у середині першого тайму зусиллями Келвіна Стенгса. Перед перервою Томас Оуведжан подвоїв перевагу голландців, пробивши в дальній кут воріт Маріуполя з-за меж штрафного.

На 62-й хвилині Стейн Вейтенс забив третій гол АЗ в матчі. У кінцівці зустрічі Сергій Яворський відзначився автоголом.

Таким чином, Маріуполь програє 0: 4 і залишає Лігу Європи. Нагадаємо, що перший матч протистояння завершився внічию 0: 0.

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Теги: спорт, футбол, Ліга Європи, Маріуполь
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