Український клуб розгромно програв і вилетів з Ліги Європи
Сьогодні, 00:26
ФК "Маріуполь" в матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи програв "АЗ" Алкмаар з рахунком 0: 4.
Про це повідомляє SportArena.
АЗ вийшов вперед у середині першого тайму зусиллями Келвіна Стенгса. Перед перервою Томас Оуведжан подвоїв перевагу голландців, пробивши в дальній кут воріт Маріуполя з-за меж штрафного.
На 62-й хвилині Стейн Вейтенс забив третій гол АЗ в матчі. У кінцівці зустрічі Сергій Яворський відзначився автоголом.
Таким чином, Маріуполь програє 0: 4 і залишає Лігу Європи. Нагадаємо, що перший матч протистояння завершився внічию 0: 0.
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Про це повідомляє SportArena.
АЗ вийшов вперед у середині першого тайму зусиллями Келвіна Стенгса. Перед перервою Томас Оуведжан подвоїв перевагу голландців, пробивши в дальній кут воріт Маріуполя з-за меж штрафного.
На 62-й хвилині Стейн Вейтенс забив третій гол АЗ в матчі. У кінцівці зустрічі Сергій Яворський відзначився автоголом.
Таким чином, Маріуполь програє 0: 4 і залишає Лігу Європи. Нагадаємо, що перший матч протистояння завершився внічию 0: 0.
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