Український клуб розгромно програв і вилетів з Ліги Європи





Про це повідомляє SportArena.



АЗ вийшов вперед у середині першого тайму зусиллями Келвіна Стенгса. Перед перервою Томас Оуведжан подвоїв перевагу голландців, пробивши в дальній кут воріт Маріуполя з-за меж штрафного.



На 62-й хвилині Стейн Вейтенс забив третій гол АЗ в матчі. У кінцівці зустрічі Сергій Яворський відзначився автоголом.



Таким чином, Маріуполь програє 0: 4 і залишає Лігу Європи. Нагадаємо, що перший матч протистояння завершився внічию 0: 0.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ФК "Маріуполь" в матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи програв "АЗ" Алкмаар з рахунком 0: 4.Про це повідомляє SportArena.АЗ вийшов вперед у середині першого тайму зусиллямиПеред перервоюподвоїв перевагу голландців, пробивши в дальній кут воріт Маріуполя з-за меж штрафного.На 62-й хвилинізабив третій гол АЗ в матчі. У кінцівці зустрічівідзначився автоголом.Таким чином, Маріуполь програє 0: 4 і залишає Лігу Європи. Нагадаємо, що перший матч протистояння завершився внічию 0: 0.

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