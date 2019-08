Все, що потрібно знати про відпочинок у Туреччині: море, регіони, готелі

Туреччина – один з найпопулярніших напрямків відпочинку серед українців.Як обрати регіон та готель, чим зайнятись у Туреччині, скільки коштує тур та що звідти привезти – у матеріалі Фактів ICTV. Сезон відпусток у розпалі, а значить запитання де відпочити влітку досі актуальне. Найпопулярнішим напрямком серед українців залишається Туреччина. За минулий сезон цю країну відвідало більше ніж 1,4 млн українців.Купальний сезон тут продовжується майже півроку – з кінця квітня і аж до жовтня. Однак, високий сезон розпочинається з другої половини червня, триває липень і першу половину серпня.Туреччина приваблює туристів сприятливим кліматом, теплим морем, доступними цінами та відомою всім системою відпочинку all inclusive.Сюди їдуть не тільки, аби відпочити на пляжі, а й щоб поринути в історію, адже тут неймовірна кількість стародавніх міст. А також, щоб насолодитись бюджетним шопінгом, про який всі так багато чули.Ще Туреччину обирають через відносну близькість до України. Дорога підходить для людей, які бояться довгих перельотів. Адже переліт у Туреччину не займає багато часу – рейси з Києва та Львова летять в середньому 2 години, з Дніпра 2,5 години.Про країну розповіла менеджер по туризму Юлія Подобна. Вона розповіла, як обрати місце відпочинку, що треба обов’язково побачити та привезти замість сувенірів.Тури в Туреччину подорожчали. Якщо раніше туристи відштовхували від побажань, то зараз основне питання – це бюджет, – відмічають у турагенствах.В кінці травня середній готель на двох буде коштувати $450, кращий варіант – $550, п’ятизірковий готель – $700. В червні ціни зростають на $150-200.Липень і друга половина серпня – найдорожчий період. Більш-менш хороший готель на двох обійдеться у $1000.Вирахувати, скільки треба доплачувати за дитину – легко. Зазвичай діти до 12 років або проживають безкоштовно, або для них роблять великі знижки. Тоді оплачується тільки переліт. Доплата за дитину приблизно $150-200.Все узбережжя Туреччини умовно можна розділити на два регіони – Середземного та Егейського моря.Сезон на узбережжі Середземного моря починається з травня. В цей час біля Егейського моря ще прохолодно. Туди їдуть з червня. На Егейському узбережжі відпочивають переважно європейці. Цей регіон спрямований на Європу.обирають через піщані пляжі та близькість до аеропорту. Дорога займає 15 хвилин. Також є можливість вийти в місто для шопінгу та оглянути визначні пам’ятки цього регіону.– турецький Крим. Ті, хто сумують і ностальгують за Кримом, їдуть туди. Пляжі тут галькові і не всім комфортно. У деяких готелях є пляжі з дрібною галькою та насипні – треба звертати на це увагу. Найчастіше Кемер обирає молодь, адже там насичене нічне життя – клуби, бари, дискотеки.– це фешенебельний регіон для доволі не бюджетного туризму. Більшість готелів мають гольф-поля. Люди, які їдуть у Белек, насолоджуються відпочинком у готелі – у місті не погуляти. Пляжі тут піщані, а місцевість не гориста.схожий на Белек – це продовження тих же піщаних пляжів. Місто знаходиться не дуже далеко від аеропорту, тож його часто обирають для відпочинку з дітьми. У Сіде багато античних руїн, там всюди археологічні об’єкти. Тож поціновувачі історії знайдуть, що подивитись за межами готелю.В середньому трансфер з аеропорту займає від 1,5 до 2,5 годин – це найвіддаленіше місце. Тому з діткам сюди рідко доїжджають. Аланія славиться своїм піщаним пляжем Клеопатри. Це дуже красиве місце, заради якого люди готові терпіти довгий переїзд. Тут доволі молодіжний регіон, де є місця для прогулянок.схожий на грецьке місто. Піщаних пляжів тут практично немає – скрізь каміння та платформи. Бодрум називають містом мільйонерів. В порту пришвартовано багато дорогих яхт. Це місто обирають або заможні туристи, або молодь. В Бодрумі розташована найбільша дискотека в Туреччині.– компактне містечко. Тут галькові пляжі. Мармарис – гучне та молодіжне місто, яке славиться активним нічним життям. Тут під відкритим небом розташовано безліч клубів. Однак поблизу Мармарису збудовані усамітнені готелі, які підійдуть для сімейного відпочинку.– спокійне портове місто. Тут розташована одна з найкрасивіших бухт – Олюденіс. У Фетхіє немає дорогих фешенебельних готелів. Тут також немає шуму та активного нічного життя. Відпустка у Фетхіє підійде сімейним парам та тим, хто шукає спокійного відпочинку.Турецькі курорти вважають оптимальними для відпочинку з дітьми. Тут їх дуже люблять.З дітьми можна відпочивати практично у всіх регіонах. Варто зважати лише на відстань від аеропорту. Всюди є спеціальні готелі з відповідною інфраструктурою. Турист обирає те, що йому зручно.Такі готелі оснащені спеціально виділеними дитячими пляжами, дитячими майданчиками і басейнами. Більше того, деякі готелі навіть мають спеціальне дитяче харчування, окреме дитяче меню. Є кімнати, де можна залишити дитину з нянечкою на деякий час. Біля басейну, як правило, працюють аніматори.Обираючи готель, треба зважати на власні вподобання. Люди, які бажають подорожувати і їздити на екскурсії, розглядають готелі, які розташовані ближче до визначних пам’яток. Якщо ж турист не планує виходити за межі міста – обирає великі клубні готелі.– Якщо, приїхавши у готель, туриста щось не влаштовує – він має право підійти на ресепшн або в службу з роботи з гостями і попросити замінити щось або повідомити про проблеми в кімнаті.Зазвичай готелі без зайвих питань все замінюють.Екскурсійна програма в Туреччині дуже різноманітна. Формально екскурсії поділяються на декілька категорій:Історичні екскурсії з перельотом – Ізраїль, Кіпр. Вони не дешеві, але відпочиваючи у Туреччині, є можливість відвідати ще одну країну.Екскурсії без перельоту. Це можуть бути історичні, розважальні або ж екстремальні екскурсії.Найпопулярніша екскурсія Туреччини – Памуккале. Кажуть, хто не був у Памуккале, той не був у Туреччині.Памуккале – це вапняні пороги неймовірної краси. Це унікальне місце, бо подібного в світі немає. До речі, екскурсія доволі насичена.Окрім Памуккале можна відвідати історичну частину – руїни старого театру та оніксові магазини, де покажуть, як виробляють онікс.В Туреччині дуже багато розважальний екскурсій. Для туристів з дітками є різноманітні акваріуми, океанаріуми, дельфінарії та аквапарки. Нещодавно відкрився тематичний розважальний парк The Land of Legends.Обов’язковий пункт відвідування – турецька лазня. Її можна знайти як в готелі, так і поза ним. З цим проблем немає.По-перше, лазня – це своєрідний релакс після насиченого робочого графіку. По-друге, вона готує тіло до красивої засмаги. Зазвичай в послугу додатково входять всілякі пілінги та масажі.Те, що варто побачити в своєму житті – танцювальний колектив Огні Анатолії. Близько 120 людей танцюють національні турецькі танці. Дуже колоритне видовище.Відпочиваючи на Егейському узбережжі і маючи біометричний паспорт, можна відвідати Грецію – острови Родос та Кос. Туди возять на невеличкому паромі. Є одноденні екскурсії, а є можливість залишитись на декілька днів.Кава, чай, приправи та солодощі – ці речі варто спробувати. Ще з Туреччини можна привезти оливки. Вони на смак дуже відрізняться від тих, що продають в Україні. Головне – зважати на дату виробництва, аби вони були не залежані. Їх можна дивитись не в сувенірних лавках, а в звичайних магазинах, куди ходять місцеві.В Туреччині якісний текстиль. У звичайних крамницях можна купити рушники та халати високої якості. При чому ціни нижчі, ніж у нас. За речами можна їхати у будь-який торговий центр. Вони в Туреччині є в кожному туристичному місті. Текстиль – це те, що варто везти з цієї країни в першу чергу.І ще в Туреччині можна і навіть потрібно торгуватись. Звичайно не в торгових центрах і магазинах з фіксованою ціною. У маленьких крамничках і лавках заведено торгуватись – ціни знижують вагомо. Іноді навіть вдвічі.Те, що в Туреччині окрім all inclusive більше нічим зайнятись – однозначно стереотип. Це багатогранна країна, яка пропонує туристам відпочинок на будь-який смак: від шумних вечірок до спокійної сімейної відпустки.Туреччина – стародавня країна, з якої беруть виток давні цивілізації. Тут збереглось багато античних пам’яток – від руїн окремих споруд до цілих міст.Окрім того, природа наділила країну чудовим кліматом, що дозволяє майже півроку відпочивати на пляжах в одному регіоні, а в інший час – кататись на лижах у горах.