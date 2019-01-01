У мера Луцька може з’явитися новий заступник

У міського голови Луцька може з’явитися ще один заступник.Про це йшлося у п’ятницю, 16 серпня, під час комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.Начальник відділу кадрової роботиповідомила, що у міській раді була вакантна посада.Так, члена виконкомухочуть призначити заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів мерії. Жінка є членом виконкому із 2015 року і має юридичну освіту.Ірина Чебелюк, як й інші заступники міського голови, отримуватиме щомісячну надбавку 70% за виконання важливої роботи, премії у розмірі 50%, допомогу на оздоровлення.До слова, на сьогодні посадовий оклад заступників мера складає 12 300 гривень.