У мера Луцька може з’явитися новий заступник
Сьогодні, 12:03
У міського голови Луцька може з’явитися ще один заступник.
Про це йшлося у п’ятницю, 16 серпня, під час комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Начальник відділу кадрової роботи Віра Гудима повідомила, що у міській раді була вакантна посада.
Так, члена виконкому Ірину Чебелюк хочуть призначити заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів мерії. Жінка є членом виконкому із 2015 року і має юридичну освіту.
Ірина Чебелюк, як й інші заступники міського голови, отримуватиме щомісячну надбавку 70% за виконання важливої роботи, премії у розмірі 50%, допомогу на оздоровлення.
До слова, на сьогодні посадовий оклад заступників мера складає 12 300 гривень.
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Про це йшлося у п’ятницю, 16 серпня, під час комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Начальник відділу кадрової роботи Віра Гудима повідомила, що у міській раді була вакантна посада.
Так, члена виконкому Ірину Чебелюк хочуть призначити заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів мерії. Жінка є членом виконкому із 2015 року і має юридичну освіту.
Ірина Чебелюк, як й інші заступники міського голови, отримуватиме щомісячну надбавку 70% за виконання важливої роботи, премії у розмірі 50%, допомогу на оздоровлення.
До слова, на сьогодні посадовий оклад заступників мера складає 12 300 гривень.
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Коментарі 4
ні хнига собі !!!!!!! а теперішні заступники чим займаються ? організацією схем ? чи це будуть обовязки нового заступника ?
У Луцьку мер відсутній. Є в.о. мера. Кому заступник?
А у нас є голова? МИ обирали голову? - Чи є зіцпрєдсєдатєль від укропу?
Мера немає, а заступників призначають.
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