Мріє стати фармацевтом: у доньки загиблого волинського Героя – день народження

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.– іменинниця з числа діток Небесного Легіону, дуже цікава та цілеспрямована дівчина, однією з найзаповітніших мрій якої є мир у нашій рідній, єдиній та незалежній Україні, щоб швидше закінчилась війна і кожна дитина дочекалась свого тата живим і здоровим, а дружина – чоловіка. А її батько,, на жаль, назавжди залишиться 40-річним. Нині вдова Опейда Лариса Іванівна сама виховує дітей та на життя заробляє, працюючи на ТзОВ «Волинь-зерно-продукт» інспектором з кадрів.Дівчина уже закінчила 8-Б клас однієї із луцьких шкіл. Навчається наша іменинниця дуже добре. В рамках шкільної програми улюбленими предметами залишаються фізика, хімія, зарубіжна література, англійська мова та геграфія. Катруся цьогоріч підтягнула свої знання і на відмінно закінчила восьмий клас. Тому уже на поза шкільні захоплення часу вкрай бракувало. А Катруся залюбки створює чудові речі своїми власними руками, займалась бісероплетінням та вишивкою. Окрім того, Каті до вподоби працювати за технікою «квілінг», ці вироби вдаються їй чи не найкраще. А ось Катрусині писанки були представлені винулого року на виставці, за що дівчина отримала відзнаки та грамоти.За цей рік світогляд юної мрійниці дещо змінився, і тепер у майбутньому вона хоче стати фармацевтом, адже хотіла б допомагати людям підтримувати свій стан здоров’я у нормі. Але кулінарні навики все ж лишилися і досі найбільшим кумиром дівчини зостався відомий кулінар та шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, про зустріч з яким давно мріє. А серед героїв фільмів Каті до вподоби Гаррі Потер.У Катрусі є домашній улюбленець – пес Мухтар, породи німецька вівчарка. Вона залюбки грається з собакою, вчить його командам та доглядає за ним. Також дівчині подобаються папужки, рибки та кошенята.Завдяки волонтерам, минулого літа Катруся вперше подорожувала за межі України, при чому відвідала не лише одну країну. Та, не зважаючи на той досвід, що отримала Катя у подорожах, вона залишається щирою патріоткою, усією душею вболіває за мир в Україні – рідній неньці-Батьківщині, в якій вона зростала та мріє жити і в майбутньому.Найбільшим авторитетом для Катрусі була і залишається рідна матуся, вона у всьому хоче бути схожою на неї. Дівчина говорить, що її мама – найкраща, найкрасивіша, найдобріша, наймиліша та найтурботливіша мама у всьому світі! Тож не дивно, що усю роботу по дому та приготування їжі на кухні Катя з мамою завжди виконують разом.Дівчина щиро вдячна усім волонтерам. Що допомагають її родині. Каже, що найбільше їй запам’ятовуються такі вже часті з’їзди у Луцьку. А ще вдячна волонтерам, які супроводжували, та організаторам поїздок – вони дуже щирі та милі, прості люди з величезним відкритим серцем!Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-2177-2535 Скиба Наталія Миколаївна).ОПЕЙДА КАТЕРИНА. Невдовзі 14 років (19.08.2005). м. Луцьк. Зріст: 168; Розмір одягу: М; Розмір взуття: 40-41. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.