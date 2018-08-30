Опублікували відео аварії, яка сталася під Луцьком
Сьогодні, 12:51
З’явилося відео аварії, яка сталася ввечері 16 серпня у селі Зміїнець Луцького району на перехресті вулиць Луцької та Першотравневої.
Відео опублікувала Княгининівська сільська рада на Youtube
Так, водій автомобіля ВАЗ почав повертати, увімкнувши сигнал повороту за 20 метрів до здійснення маневру.
Тим часом позаду на великій швидкості рухався автомобіль Volkswagen на польській реєстрації. Нехтуючи ПДР у населеному пункті, водій почав здійснювати обгін, не зважаючи на пішохідні переходи та суцільну смугу.
У результаті він врізався у бокову частину легкового авто. На щастя, у ДТП ніхто не постраждав.
Як стверджували свідки події, водій Volkswagen не мав з собою документів на авто, тому благав водія домовитися на місці без поліції і судової тяганини, та розрахувавшись з водієм автомобіля ВАЗ, поїхав у напрямку с. Милуші.
«На перехресті, на якому сталося ДТП, є хороше освітлення, а головне відеокамери, встановлені Княгининівською ОТГ, тому на них однозначно було добре видно момент зіткнення автівок», – кажуть очевидці.
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Відео опублікувала Княгининівська сільська рада на Youtube
Так, водій автомобіля ВАЗ почав повертати, увімкнувши сигнал повороту за 20 метрів до здійснення маневру.
Тим часом позаду на великій швидкості рухався автомобіль Volkswagen на польській реєстрації. Нехтуючи ПДР у населеному пункті, водій почав здійснювати обгін, не зважаючи на пішохідні переходи та суцільну смугу.
У результаті він врізався у бокову частину легкового авто. На щастя, у ДТП ніхто не постраждав.
Як стверджували свідки події, водій Volkswagen не мав з собою документів на авто, тому благав водія домовитися на місці без поліції і судової тяганини, та розрахувавшись з водієм автомобіля ВАЗ, поїхав у напрямку с. Милуші.
«На перехресті, на якому сталося ДТП, є хороше освітлення, а головне відеокамери, встановлені Княгининівською ОТГ, тому на них однозначно було добре видно момент зіткнення автівок», – кажуть очевидці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 4
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Отож, винні обоє. Жигуль - дурне чмо, що не думає про задніх летючих, а фольц дурне гоняво, що не в курсі які буваю чмошніки, що повертають без поворотника, тому й не слід обганяти чмошніків у районі перехресть і поворотів ліворуч. Коротше на Фольці новачок, не зорієнтувався, краще б тупо гальмував по прямій спаливши ґуму. ну і обгін зправа теж непоганий варіант, як виняток.
На перехрестях обгін заборонений.Тим паче що там рух по смугах.Якого хера він взагалі так неадекватно себе вів і почав обганяти автівку яка увімкнула лівий покажчик повороту і повертала? Мав би зправа її обїхати. Неуважний.