На Запоріжжі помер 93-річний ветеран УПА – уродженець Волині





Про це у Facebook повідомив начальник управління комунікацій з громадськість Запорізької ОДА Олександр Зубченко, - пише



"Сьогодні пішов у вічність мужній син України, ветеран Української повстанської армії Леонід Опанасович Герасімюк… Пишаюся знайомством із вірним сином України, щирі співчуття рідним та близьким героя", - написав Зубченко.



Леонід Герасимюк народився 23 квітня 1926 року у с. Орищі (нині – Локачинський район Волинської області). Його батько Опанас Герасімюк був на фронті з початку Першої світової війни, двічі нагороджувався Георгіївським хрестом.



У червні 1941 року Леонід Герасімюк під час проголошення у Львові Української держави піднімав синьо-жовтий прапор на Княжій Горі. Далі був арешт гестапівцями, смертний вирок, втеча з в’язниці.



Збройну боротьбу в лавах УПА він почав ройовим у селі Вовчок, далі опікувався ідейно-політичною та інформаційною роботою з особовим складом та місцевим населенням, пройшов важкими дорогами війни на Поліссі, Холмщині та Підляшші.



У жовтні 1944 року Герасімюк потрапив у полон до НКВС, був засуджений до розстрілу, всю його сім'ю вислали до Сибіру. Після кількох місяців страшного очікування смертний вирок замінили двадцятьма роками каторжних робіт. Відбував покарання у Казахстані на мідних рудниках та на будівництві космодрому Байконур.



12 вересня 1954 року Леоніда Опанасовича реабілітували. Після звільнення поїхав до матері у Прокоп'євськ Кемеровської області, де працював на шахті, а у 1976 році вийшов на пенсію та переїхав до Молочанська. Він дуже хотів повернутися на рідну Волинь, але дорогу додому було закрито. До останніх днів радянської влади у КДБ зберігалася особова справа Леоніда Герасімюка із червоною поміткою "особливо небезпечний".



З проголошенням незалежності колишній воїн УПА активно займався громадською діяльністю, розшукував своїх однополчан. Після початку агресії РФ став волонтером української армії, у травні 2015 року відвідував бійців Добровольчого Українського корпусу під Маріуполем.



Мужність та самовідданість Леоніда Герасімюка відзначено найвищою нагородою Запорізької області - медаллю "За розвиток Запорізького краю".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Молочанську Запорізькій області пішов із життя ветеран Української повстанської армії Леонід Герасімюк, який був родом з Волині.Про це у Facebook повідомив начальник управління комунікацій з громадськість Запорізької ОДА Олександр Зубченко, - пише Укрінформ. "Сьогодні пішов у вічність мужній син України, ветеран Української повстанської армії Леонід Опанасович Герасімюк… Пишаюся знайомством із вірним сином України, щирі співчуття рідним та близьким героя", - написав Зубченко.Леонід Герасимюк народився 23 квітня 1926 року у с. Орищі (нині – Локачинський район Волинської області). Його батько Опанас Герасімюк був на фронті з початку Першої світової війни, двічі нагороджувався Георгіївським хрестом.У червні 1941 року Леонід Герасімюк під час проголошення у Львові Української держави піднімав синьо-жовтий прапор на Княжій Горі. Далі був арешт гестапівцями, смертний вирок, втеча з в’язниці.Збройну боротьбу в лавах УПА він почав ройовим у селі Вовчок, далі опікувався ідейно-політичною та інформаційною роботою з особовим складом та місцевим населенням, пройшов важкими дорогами війни на Поліссі, Холмщині та Підляшші.У жовтні 1944 року Герасімюк потрапив у полон до НКВС, був засуджений до розстрілу, всю його сім'ю вислали до Сибіру. Після кількох місяців страшного очікування смертний вирок замінили двадцятьма роками каторжних робіт. Відбував покарання у Казахстані на мідних рудниках та на будівництві космодрому Байконур.12 вересня 1954 року Леоніда Опанасовича реабілітували. Після звільнення поїхав до матері у Прокоп'євськ Кемеровської області, де працював на шахті, а у 1976 році вийшов на пенсію та переїхав до Молочанська. Він дуже хотів повернутися на рідну Волинь, але дорогу додому було закрито. До останніх днів радянської влади у КДБ зберігалася особова справа Леоніда Герасімюка із червоною поміткою "особливо небезпечний".З проголошенням незалежності колишній воїн УПА активно займався громадською діяльністю, розшукував своїх однополчан. Після початку агресії РФ став волонтером української армії, у травні 2015 року відвідував бійців Добровольчого Українського корпусу під Маріуполем.Мужність та самовідданість Леоніда Герасімюка відзначено найвищою нагородою Запорізької області - медаллю "За розвиток Запорізького краю".

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