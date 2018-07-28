Юний лучанин – учасник міжнародної олімпіади з астрономії та астрофізики

16-ти річний лучанин Андрій Обертас успішно представив Україну на міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики, яка відбулася в Угорщині.Цьогоріч Андрій із золотою медаллю закінчив Комунальний заклад «Луцький навчально-виховний комплекс №9 Луцької міської ради», успішно склавши ЗНО з математики та фізики на 200 та 198 балів відповідно, - йдеться на сайті Луцької міської ради.Мама хлопця Ірина розповідає, що син з четвертого класу - постійний учасник олімпіади з математики. Пізніше зацікавився фізикою та астрономією.“В цьому році Андрій здобув друге місце на Всеукраїнській олімпіаді з астрономії, тому отримав можливість представляти нашу державу на міжнародній олімпіаді, - каже пані Ірина. - В Угорщині він трішки не дотягнув до третього місця, однак організатори розгледіли його талан та вручили відзнаку за високі досягнення. Теоретичний та практичний тури він виконав практично бездоганно, натомість на дослідницьких — трішки гірше, адже лише два рази за життя бачив телескоп, а всі вправи треба було виконувати на цьому приладі”.Своє майбутнє Андрій хоче пов’язати з космосом, тому вже за місяць вирушає на навчання в Америку в школу “Академія Фрайбург”, яка має власні телескопи та співпрацює з найвідомішими дослідницькими центрами. Досягти цього йому вдалося завдяки високим науковим досягненням та виграному гранту.