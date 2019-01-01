Розповіли, як хочуть очистити Луцьк від реклами





Проект рішення у вівторок, 20 серпня, міські чиновники обговорили з підприємцями, – пише



«Ми напрацьовуємо ряд рішень по рекламі, вивісках, архітектурі, МАФах, будівництвах, щоб зробити наше місто естетично привабливішим, наблизити його до європейських стандартів та зберегти культурну спадщину», – пояснив радник міського голови Ігор Поліщук.



Старе місто без реклами, околиці – з бордами



Начальниця управління розвитку підприємництва та реклами міської ради Наталія Рибай розповіла, що за новою концепцією Луцьк поділять на чотири зони, в кожній з яких будуть свої правила розміщення реклами. Це Старе місто, центр, спальні райони та виїзд з міста.



Так, Старе місто стане «вільною від реклами зоною». Тут можливе розміщення тільки вивісок та внутрішньої реклами з дотриманням вимог. Зовнішніх засобів, як то білборди, у заповідній зоні не встановлюватимуть.



У центрі міста, до якого належать проспекти Волі, Перемоги, Президента Грушевського, Василя Мойсея, вулиці Лесі Українки, Богдана Хмельницького та прилеглі, Театральний, Привокзальний, Київський та майдан Злуки, не встановлюватимуть нові наземні великі рекламні засоби.



Виняток – відеоекрани та електронні табло розміром до 12 квадратних метрів. На фасадах у цій зоні реклами не буде.



«Наша принципова позиція – звільнити від реклами декілька центральних вулиць. Це проспект Волі, вулиця Винниченка, Лесі Українки», - заявив Ігор Поліщук.



У спальних районах обмежать рекламу на фасадах будинків. Завішувати передню частину фасаду неможна буде, задні і бічні – за умови наявності глухої стіни, що займає щонайменше третину площі фасаду.



На виїзді з міста рекламу на фасадах вішатимуть на глухих та бічних стінах, якщо ті займають щонайменше чверть загальної площі фасаду.



Розмір бордів, а також фасадної реклами затвердять у концепції.



Вікна заліплювати не можна



Наталія Рибай також зазначила, що не дозволятиметься повністю закривати внутрішньою рекламою вікна.



«Внутрішня реклама повинна бути сучасною світловою. При цьому 50% площі повинно бути відкрито, щоб це і виглядало естетично, і було зручно тим людям, які працюють у закладі», – сказала чиновниця.



Вигляд вивісок потрібно буде узгоджувати з міською радою. На алеях і доріжках парків реклами не буде. Виняток – вказівники на газонах.



Щодо білбордів, то їхні бетонні основи потрібно сховати під землю, а старі аварійні конструкції замінити.



Коли будуть зміни



Концепцію розміщення реклами у Луцьку планують затвердити у вересні на сесії міської ради. Але зносити рекламні конструкції, які не відповідають програмі, силою не будуть. Чиновники кажуть, почекають завершення договору. Натомість розміщення нових засобів узгоджуватимуть, відповідно до нових правил.



«Можна було б вчинити більш радикально, піти на конфлікт з підприємцями, але наразитись на судову тяганину. Так ми не отримаємо нічого, а лише втратимо час. Краще діяти поступово. Думаю, таким чином кардинально ситуація зміниться за два роки», - сказав Ігор Поліщук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку хочуть запровадити нові правила розміщення реклами. Вони, зокрема, передбачають відсутність бордів у старій частині міста, а також звільнення від реклами багатьох фасадів будинків.Проект рішення у вівторок, 20 серпня, міські чиновники обговорили з підприємцями, – пише Перший «Ми напрацьовуємо ряд рішень по рекламі, вивісках, архітектурі, МАФах, будівництвах, щоб зробити наше місто естетично привабливішим, наблизити його до європейських стандартів та зберегти культурну спадщину», – пояснив радник міського головиНачальниця управління розвитку підприємництва та реклами міської радирозповіла, що за новою концепцією Луцьк поділять на чотири зони, в кожній з яких будуть свої правила розміщення реклами. Це Старе місто, центр, спальні райони та виїзд з міста.Так, Старе місто стане «вільною від реклами зоною». Тут можливе розміщення тільки вивісок та внутрішньої реклами з дотриманням вимог. Зовнішніх засобів, як то білборди, у заповідній зоні не встановлюватимуть.У центрі міста, до якого належать проспекти Волі, Перемоги, Президента Грушевського, Василя Мойсея, вулиці Лесі Українки, Богдана Хмельницького та прилеглі, Театральний, Привокзальний, Київський та майдан Злуки, не встановлюватимуть нові наземні великі рекламні засоби.Виняток – відеоекрани та електронні табло розміром до 12 квадратних метрів. На фасадах у цій зоні реклами не буде.«Наша принципова позиція – звільнити від реклами декілька центральних вулиць. Це проспект Волі, вулиця Винниченка, Лесі Українки», - заявив Ігор Поліщук.У спальних районах обмежать рекламу на фасадах будинків. Завішувати передню частину фасаду неможна буде, задні і бічні – за умови наявності глухої стіни, що займає щонайменше третину площі фасаду.На виїзді з міста рекламу на фасадах вішатимуть на глухих та бічних стінах, якщо ті займають щонайменше чверть загальної площі фасаду.Розмір бордів, а також фасадної реклами затвердять у концепції.Наталія Рибай також зазначила, що не дозволятиметься повністю закривати внутрішньою рекламою вікна.«Внутрішня реклама повинна бути сучасною світловою. При цьому 50% площі повинно бути відкрито, щоб це і виглядало естетично, і було зручно тим людям, які працюють у закладі», – сказала чиновниця.Вигляд вивісок потрібно буде узгоджувати з міською радою. На алеях і доріжках парків реклами не буде. Виняток – вказівники на газонах.Щодо білбордів, то їхні бетонні основи потрібно сховати під землю, а старі аварійні конструкції замінити.Концепцію розміщення реклами у Луцьку планують затвердити у вересні на сесії міської ради. Але зносити рекламні конструкції, які не відповідають програмі, силою не будуть. Чиновники кажуть, почекають завершення договору. Натомість розміщення нових засобів узгоджуватимуть, відповідно до нових правил.«Можна було б вчинити більш радикально, піти на конфлікт з підприємцями, але наразитись на судову тяганину. Так ми не отримаємо нічого, а лише втратимо час. Краще діяти поступово. Думаю, таким чином кардинально ситуація зміниться за два роки», - сказав Ігор Поліщук.

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