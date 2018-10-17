«Дорожні» гроші віддали «Луцьктеплу»





Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.



Депутат Ігор Поліщук розповів, що необхідно фінансово підтримати ДКП «Луцьктепло». Зокрема, йдеться про кошти на виплату заборгованості за електроенергію – 2,5 мільйона гривень.



«Якщо ми ці гроші не дамо, то потрапимо на так званого постачальника останньої надії», - наголосив він. 2,5 мільйона гривень «знімуть» із капітального ремонту доріг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку спрямували 2,5 мільйона гривень на підтримку ДКП «Луцьктепло».Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.Депутатрозповів, що необхідно фінансово підтримати ДКП «Луцьктепло». Зокрема, йдеться про кошти на виплату заборгованості за електроенергію – 2,5 мільйона гривень.«Якщо ми ці гроші не дамо, то потрапимо на так званого постачальника останньої надії», - наголосив він. 2,5 мільйона гривень «знімуть» із капітального ремонту доріг.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію