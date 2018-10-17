«Дорожні» гроші віддали «Луцьктеплу»
Сьогодні, 11:14
У Луцьку спрямували 2,5 мільйона гривень на підтримку ДКП «Луцьктепло».
Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.
Депутат Ігор Поліщук розповів, що необхідно фінансово підтримати ДКП «Луцьктепло». Зокрема, йдеться про кошти на виплату заборгованості за електроенергію – 2,5 мільйона гривень.
«Якщо ми ці гроші не дамо, то потрапимо на так званого постачальника останньої надії», - наголосив він. 2,5 мільйона гривень «знімуть» із капітального ремонту доріг.
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Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.
Депутат Ігор Поліщук розповів, що необхідно фінансово підтримати ДКП «Луцьктепло». Зокрема, йдеться про кошти на виплату заборгованості за електроенергію – 2,5 мільйона гривень.
«Якщо ми ці гроші не дамо, то потрапимо на так званого постачальника останньої надії», - наголосив він. 2,5 мільйона гривень «знімуть» із капітального ремонту доріг.
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