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«Дорожні» гроші віддали «Луцьктеплу»

«Дорожні» гроші віддали «Луцьктеплу»
У Луцьку спрямували 2,5 мільйона гривень на підтримку ДКП «Луцьктепло».

Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.

Депутат Ігор Поліщук розповів, що необхідно фінансово підтримати ДКП «Луцьктепло». Зокрема, йдеться про кошти на виплату заборгованості за електроенергію – 2,5 мільйона гривень.

«Якщо ми ці гроші не дамо, то потрапимо на так званого постачальника останньої надії», - наголосив він. 2,5 мільйона гривень «знімуть» із капітального ремонту доріг.

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Теги: гроші, Луцьктепло
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