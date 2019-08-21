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На Волині знову зловили «чорних лісорубів». ФОТО

На Волині знову зловили «чорних лісорубів». ФОТО
Працівники ДП «Ківерцівське ЛГ» затримали за самовільну порубку дуба групу людей.

Спіймали порушників 20 серпня, - повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.

Як відомо, лише протягом останнього часу сталося кілька випадків подібних злочинів, виявлених працівниками державної лісової охорони та груп реагування на території Ківерцівського р-ну.

Цього разу події розгорнулися у Ківерцівському лісництві ДП «Ківерцівське ЛГ» .

«Чорних лісорубів» упіймали безпосередньо за роботою. На місці працювало 5 осіб. Проте затримали лише трьох. Двоє вдалися до втечі, покинувши і всі засоби злочину, і «колег».
На Волині знову зловили «чорних лісорубів». ФОТО

Затримані – жителі с. Берестяне Ківерцівського р-ну. Їхній «колега-утікач», про якого розповіли самі затримані, родом із м. Рожище.

Лісопорушники встигли зрізати та розкряжувати лише 1 дерево. Очевидно, що їхні плани були значно масштабніші. Це працівники лісової охорони визначили за спеціальними помітками на дубах, які крадії зазвичай залишають у лісі, готуючись до крадіжок у темний період доби. А також – за наявністю засобів та техніки, якими планувалося зрізати та вивозити деревину.
На Волині знову зловили «чорних лісорубів». ФОТО

До з’ясування всіх обставин деревину, всі засоби та техніку – а це електропила, електрогенератор, автомобіль УАЗ із лебідкою – вилучено. Такий арсенал, до речі, свідчить про значний «досвід» затриманих у справі крадіжок лісу.
На Волині знову зловили «чорних лісорубів». ФОТО
На Волині знову зловили «чорних лісорубів». ФОТО
На Волині знову зловили «чорних лісорубів». ФОТО

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Теги: Волинь, ліс, порушення
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