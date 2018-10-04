У Світязі почали прокладати каналізацію. ФОТО





Про це пишуть



Загалом у населеному пункті проклали 18 кілометрів каналізаційної мережі. Цього року ж запланували провести 40 кілометрів, аби каналізувати увесь Світязь.



Роботи відбуваються в рамках інфраструктурного проекту «Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь».



У цілому проект передбачає проведення 150 кілометрів каналізаційних мереж.



Проект стартував минулого року в межах Програми транскордонного співробітництва Польща–Білорусь–Україна. Його загальний бюджет – 6,45 мільйона євро.



Повністю збудувати каналізацію в Світязі планують до лютого 2021 року.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Світязь Шацького району почали облаштовувати каналізацію.Про це пишуть Волинські Новини Загалом у населеному пункті проклали 18 кілометрів каналізаційної мережі. Цього року ж запланували провести 40 кілометрів, аби каналізувати увесь Світязь.Роботи відбуваються в рамках інфраструктурного проекту «Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь».У цілому проект передбачає проведення 150 кілометрів каналізаційних мереж.Проект стартував минулого року в межах Програми транскордонного співробітництва Польща–Білорусь–Україна. Його загальний бюджет – 6,45 мільйона євро.Повністю збудувати каналізацію в Світязі планують до лютого 2021 року.

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