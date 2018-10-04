У Світязі почали прокладати каналізацію. ФОТО
Сьогодні, 16:03
У селі Світязь Шацького району почали облаштовувати каналізацію.
Про це пишуть Волинські Новини.
Загалом у населеному пункті проклали 18 кілометрів каналізаційної мережі. Цього року ж запланували провести 40 кілометрів, аби каналізувати увесь Світязь.
Роботи відбуваються в рамках інфраструктурного проекту «Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь».
У цілому проект передбачає проведення 150 кілометрів каналізаційних мереж.
Проект стартував минулого року в межах Програми транскордонного співробітництва Польща–Білорусь–Україна. Його загальний бюджет – 6,45 мільйона євро.
Повністю збудувати каналізацію в Світязі планують до лютого 2021 року.
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Про це пишуть Волинські Новини.
Загалом у населеному пункті проклали 18 кілометрів каналізаційної мережі. Цього року ж запланували провести 40 кілометрів, аби каналізувати увесь Світязь.
Роботи відбуваються в рамках інфраструктурного проекту «Покращення екологічної ситуації у Шацькому національному природному парку шляхом каналізування населених пунктів навколо озера Світязь».
У цілому проект передбачає проведення 150 кілометрів каналізаційних мереж.
Проект стартував минулого року в межах Програми транскордонного співробітництва Польща–Білорусь–Україна. Його загальний бюджет – 6,45 мільйона євро.
Повністю збудувати каналізацію в Світязі планують до лютого 2021 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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