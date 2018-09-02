вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку «шмонатимуть» маршрутки

У Луцьку «шмонатимуть» маршрутки
У Луцьку оглянуть транспортні засоби, що здійснюють міські перевезення.

Відповідне розпорядження підписав в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт.

Комісії з огляду транспортних засобів перевізників, з якими уклали договори на перевезення пасажирів автомобільним транспортом в місті, доручили провести огляд транспортних засобів перевізників.

Йдеться про ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД, ФОП Оплачко Т.В., ПрАТ «Луцьке АТП 10701», ПП «АТП № 1». Перевірятимуть маршрутки із 2 вересня до 1 жовтня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: перевезення, маршрутки, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Давно пора!
Відповісти
Маршрут №32 масово відключають GPS-трекери !!!
Відповісти
Вибір редактора
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Красуні та красені першого дня «Бандерштату». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині цьогоріч у пожежах загинуло 22 людей
Сьогодні, 17:39
Кого з лучан нагородять з нагоди 28-ої річниці Незалежності України
Сьогодні, 17:30
У Луцьку «шмонатимуть» маршрутки
Сьогодні, 17:26
Волинські лікарі дали поради перед «Лучеськ півмарафон 2019»
Сьогодні, 17:00
У Луцьку просять відрегулювати роботу світлофорів
Сьогодні, 16:39
Схожі новини
Хто возитиме лучан: повідомили перевізників, які перемогли у конкурсі Хто возитиме лучан: повідомили перевізників, які перемогли у конкурсі
02 вересень, 2018, 06:23
Луцьким перевізникам зменшили термін договору Луцьким перевізникам зменшили термін договору
20 квітень, 2016, 12:15
У Луцьку 90% водіїв маршруток вчасно виходять на рейси У Луцьку 90% водіїв маршруток вчасно виходять на рейси
23 жовтень, 2014, 20:05
У Луцьку на зупинці «поцілувалися» дві маршрутки У Луцьку на зупинці «поцілувалися» дві маршрутки
16 липень, 18:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У двох волинян вкрали електроінструменти
Сьогодні, 18:45
 0
Новий опалювальний сезон: на Волині підготовка триває згідно з графіком
Сьогодні, 18:30
 0
Повідомили, які заходи запланували у луцькому зоопарку на День Незалежності. ФОТО
Сьогодні, 18:12
 0
На Стиру зловили рибного браконьєра
Сьогодні, 18:05
 0
Повідомили, у яких райцентрах Волині збудують полігони твердих побутових відходів
Сьогодні, 17:50
 0
Медіа
відео
1/8
﻿