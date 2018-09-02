У Луцьку «шмонатимуть» маршрутки
Сьогодні, 17:26
У Луцьку оглянуть транспортні засоби, що здійснюють міські перевезення.
Відповідне розпорядження підписав в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт.
Комісії з огляду транспортних засобів перевізників, з якими уклали договори на перевезення пасажирів автомобільним транспортом в місті, доручили провести огляд транспортних засобів перевізників.
Йдеться про ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД, ФОП Оплачко Т.В., ПрАТ «Луцьке АТП 10701», ПП «АТП № 1». Перевірятимуть маршрутки із 2 вересня до 1 жовтня.
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Відповідне розпорядження підписав в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт.
Комісії з огляду транспортних засобів перевізників, з якими уклали договори на перевезення пасажирів автомобільним транспортом в місті, доручили провести огляд транспортних засобів перевізників.
Йдеться про ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД, ФОП Оплачко Т.В., ПрАТ «Луцьке АТП 10701», ПП «АТП № 1». Перевірятимуть маршрутки із 2 вересня до 1 жовтня.
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Коментарі 2
Давно пора!
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