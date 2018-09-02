У Луцьку «шмонатимуть» маршрутки





Відповідне розпорядження підписав в.о. мера Луцька Григорій Пустовіт.



Комісії з огляду транспортних засобів перевізників, з якими уклали договори на перевезення пасажирів автомобільним транспортом в місті, доручили провести огляд транспортних засобів перевізників.



Йдеться про ТзОВ ВТП «Санрайз» ЛТД, ФОП Оплачко Т.В., ПрАТ «Луцьке АТП 10701», ПП «АТП № 1». Перевірятимуть маршрутки із 2 вересня до 1 жовтня.

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