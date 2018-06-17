У Луцьку вкрали велосипед чемпіона змагань. ФОТО
Сьогодні, 09:44
У Луцьку вкрали велосипед у переможця змагань.
Як йдеться у дописі Ярослава Крищука у Facebook, по завершенню змагань з велоспорту невідомі вкрали велосипед переможця змагань літньої сеньйоріади «Спорт для всіх заради здоров’я», що відбувся 22 серпня, Володимира Окорокова, – пишуть Волинські Новини.
Зі слів Ярослава, велосипед викрали за будівлею Палацу учнівської молоді, що у Луцьку, одразу після старту.
Ярослав закликає небайдужих домогти знайти велосипед легенди чотирьох видів спорту: велосипедного кросу, велосипедних гонках по шоссе, мотокросу та автоспорту.
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Як йдеться у дописі Ярослава Крищука у Facebook, по завершенню змагань з велоспорту невідомі вкрали велосипед переможця змагань літньої сеньйоріади «Спорт для всіх заради здоров’я», що відбувся 22 серпня, Володимира Окорокова, – пишуть Волинські Новини.
Зі слів Ярослава, велосипед викрали за будівлею Палацу учнівської молоді, що у Луцьку, одразу після старту.
Ярослав закликає небайдужих домогти знайти велосипед легенди чотирьох видів спорту: велосипедного кросу, велосипедних гонках по шоссе, мотокросу та автоспорту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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