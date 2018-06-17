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У Луцьку вкрали велосипед чемпіона змагань. ФОТО

У Луцьку вкрали велосипед чемпіона змагань. ФОТО
У Луцьку вкрали велосипед у переможця змагань.

Як йдеться у дописі Ярослава Крищука у Facebook, по завершенню змагань з велоспорту невідомі вкрали велосипед переможця змагань літньої сеньйоріади «Спорт для всіх заради здоров’я», що відбувся 22 серпня, Володимира Окорокова, – пишуть Волинські Новини.

Зі слів Ярослава, велосипед викрали за будівлею Палацу учнівської молоді, що у Луцьку, одразу після старту.

Ярослав закликає небайдужих домогти знайти велосипед легенди чотирьох видів спорту: велосипедного кросу, велосипедних гонках по шоссе, мотокросу та автоспорту.

У Луцьку вкрали велосипед чемпіона змагань. ФОТО

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Теги: Луцьк, змагання, крадіжка, велосипед
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