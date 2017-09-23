Кримський татарин розповів, чому після анексії переїхав до Луцька, а не в Туреччину. ВІДЕО
Сьогодні, 22:19
Голова громадської організації “Кримські татари Волині” Сервер Зейнідінов міг переїхати до Туреччини, проте проживає у Луцьку.
Про це йшлося у четвер, 22 серпня, в ефірі ток-шоу “Протилежний погляд LIVE” на 12 каналі. Про це пише ІА "Конкурент".
Чоловік розповів, що у 2014 році, після анексії Криму Російською Федерацією, він вирішив покинути півострів та виїхати на материкову частину України:
"Було важко, проте я не покинув країну, хоча міг переїхати до Туреччини. Це більш економічно розвинена та мусульманська країна, де майже 10-мільйонна діаспора. Є окремі міста, де розмовляють переважно кримсько-татарською мовою. Але я не поїхав".
Сервер Зейнідінов каже, що його мучить совість через те, що довелося покинути Крим:
"Коли я дивлюся кримсько-татарський канал або спілкуюся з рідними по Скайпу, то мене мучить совість. Якби я виїхав в Туреччину, совість би мене мучила і там".
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Про це йшлося у четвер, 22 серпня, в ефірі ток-шоу “Протилежний погляд LIVE” на 12 каналі. Про це пише ІА "Конкурент".
Чоловік розповів, що у 2014 році, після анексії Криму Російською Федерацією, він вирішив покинути півострів та виїхати на материкову частину України:
"Було важко, проте я не покинув країну, хоча міг переїхати до Туреччини. Це більш економічно розвинена та мусульманська країна, де майже 10-мільйонна діаспора. Є окремі міста, де розмовляють переважно кримсько-татарською мовою. Але я не поїхав".
Сервер Зейнідінов каже, що його мучить совість через те, що довелося покинути Крим:
"Коли я дивлюся кримсько-татарський канал або спілкуюся з рідними по Скайпу, то мене мучить совість. Якби я виїхав в Туреччину, совість би мене мучила і там".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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