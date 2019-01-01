24 серпня на Волині: гортаючи календар

24 серпня -У серпні 1991 Верховна Рада Української РСР проголосила Україну незалежною, демократичною державою і винесла «Акт проголошення незалежності України» на підтвердження всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 року.Сьогодні день народження у керівника однієї з груп швидкого реагування "Самооборони Волині". Цього ж дня особисте свято у, головного лікаря Волинської обласної станції переливання крові.вітає їх, а також іменинників цього дня – Олександрів, бажає здоров'я, сімейного затишку, натхнення в житті та професійних успіхів!24 серпня також народився наш земляк(1937-1990), льотчик-випробувач Радянського Союзу.24 серпня 2000 року відбулося відкриття тролейбусного маршруту №6 від Київської площі до села Вересневе. Довжина становила близько 4 км.