У Луцьку дітям атовців подарували шкільне приладдя. ВІДЕО
23 серпень, 23:38
75 дітей, батьки яких воювали на сході України, отримали подарунки в рамках благодійної акції "Скоро до школи", організованої міським відділом у справах сім’ї та молоді.
Дітям подарували шкільне приладдя - йдеться в сюжеті Суспільного.
«Допомога важлива. Минулого року давали рюкзачки. Цього року також начиння дають», - розповіла дружина учасника бойових дій Зоряна Кролік.
«Чоловік в мене був в АТО. Слава Богу вернувся живий, здоровий. Троє діток, двоє школярів. Я вдячна підтримці. Бо є батьки, які не в змозі купити», - наголосила ще одна дружина учасника бойових дій Леся Станіславчук.
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Дітям подарували шкільне приладдя - йдеться в сюжеті Суспільного.
«Допомога важлива. Минулого року давали рюкзачки. Цього року також начиння дають», - розповіла дружина учасника бойових дій Зоряна Кролік.
«Чоловік в мене був в АТО. Слава Богу вернувся живий, здоровий. Троє діток, двоє школярів. Я вдячна підтримці. Бо є батьки, які не в змозі купити», - наголосила ще одна дружина учасника бойових дій Леся Станіславчук.
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