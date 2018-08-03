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У Луцьку дітям атовців подарували шкільне приладдя. ВІДЕО

У Луцьку дітям атовців подарували шкільне приладдя. ВІДЕО
75 дітей, батьки яких воювали на сході України, отримали подарунки в рамках благодійної акції "Скоро до школи", організованої міським відділом у справах сім’ї та молоді.

Дітям подарували шкільне приладдя - йдеться в сюжеті Суспільного.

«Допомога важлива. Минулого року давали рюкзачки. Цього року також начиння дають», - розповіла дружина учасника бойових дій Зоряна Кролік.

«Чоловік в мене був в АТО. Слава Богу вернувся живий, здоровий. Троє діток, двоє школярів. Я вдячна підтримці. Бо є батьки, які не в змозі купити», - наголосила ще одна дружина учасника бойових дій Леся Станіславчук.



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Теги: діти, атовці, шкільне приладдя
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