На вулиці у Луцьку демонтували незаконні сараї. ФОТО
Сьогодні, 22:25
Очищення території міста Луцька від незаконних сараїв триває.
Про це повідомляє департамент муніципальної варти.
Відділом демонтажів департаменту муніципальної варти проводиться демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд та конструкцій біля будинку на вул. Мамсурова, 4.
Разом з демонтажем відбуваються роботи по відновленню благоустрою шляхом вивезення сімття, якого назбиралось там чимало.
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Про це повідомляє департамент муніципальної варти.
Відділом демонтажів департаменту муніципальної варти проводиться демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд та конструкцій біля будинку на вул. Мамсурова, 4.
Разом з демонтажем відбуваються роботи по відновленню благоустрою шляхом вивезення сімття, якого назбиралось там чимало.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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