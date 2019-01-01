На вулиці у Луцьку демонтували незаконні сараї. ФОТО





Про це



Відділом демонтажів департаменту муніципальної варти проводиться демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд та конструкцій біля будинку на вул. Мамсурова, 4.



Разом з демонтажем відбуваються роботи по відновленню благоустрою шляхом вивезення сімття, якого назбиралось там чимало.





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