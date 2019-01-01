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На вулиці у Луцьку демонтували незаконні сараї. ФОТО

На вулиці у Луцьку демонтували незаконні сараї. ФОТО
Очищення території міста Луцька від незаконних сараїв триває.

Про це повідомляє департамент муніципальної варти.

Відділом демонтажів департаменту муніципальної варти проводиться демонтаж самовільно встановлених тимчасових споруд та конструкцій біля будинку на вул. Мамсурова, 4.

Разом з демонтажем відбуваються роботи по відновленню благоустрою шляхом вивезення сімття, якого назбиралось там чимало.

На вулиці у Луцьку демонтували незаконні сараї. ФОТО
На вулиці у Луцьку демонтували незаконні сараї. ФОТО
На вулиці у Луцьку демонтували незаконні сараї. ФОТО
На вулиці у Луцьку демонтували незаконні сараї. ФОТО
На вулиці у Луцьку демонтували незаконні сараї. ФОТО
На вулиці у Луцьку демонтували незаконні сараї. ФОТО

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Теги: муніципали, сараї, демонтаж
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