На Рівненщині чоловік до смерті побив дружину. ФОТО





Про це йдеться на



Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що дружина та 41-річний чоловік зловживали алкогольними напоями та перебивались тимчасовими заробітками.



Того вечора вони знову випивали. Після застілля між парою виник конфлікт, під час якого господар кілька разів вдарив дружину руками та ногою. Подружжя лягло спати, а на ранок жінка вже не подавала ознак життя. Він сам викликав «швидку» та повідомив до поліції.



Відповідно до лікарського свідоцтва смерть жінки настала внаслідок травми живота з ушкодженням внутрішніх органів.



«41-річного жителя села Яполоть затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання, — повідомив заступник начальника Костопільського відділу поліції – начальник слідчого відділення Юрій Регеза. — Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого)».



Відповідно до санкції статті, чоловіку загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Черговий конфлікт між подружжям зчинився учора, 23 серпня. Від завданих тілесних ушкоджень 41-річна жителька села Яполоть на ранок померла.Про це йдеться на сайті поліції Рівненщини.Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що дружина та 41-річний чоловік зловживали алкогольними напоями та перебивались тимчасовими заробітками.Того вечора вони знову випивали. Після застілля між парою виник конфлікт, під час якого господар кілька разів вдарив дружину руками та ногою. Подружжя лягло спати, а на ранок жінка вже не подавала ознак життя. Він сам викликав «швидку» та повідомив до поліції.Відповідно до лікарського свідоцтва смерть жінки настала внаслідок травми живота з ушкодженням внутрішніх органів.«41-річного жителя села Яполоть затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання, — повідомив заступник начальника Костопільського відділу поліції – начальник слідчого відділення Юрій Регеза. — Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого)».Відповідно до санкції статті, чоловіку загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію