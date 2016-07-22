Психічно хвора жінка відтяла голову чоловіку та намагалась розчленувати тіло сокирою





Напередодні вранці, коли чоловік ще спав, зловмисниця задушила його мотузкою та руками. Про це повідомляють у



Потім жінка відтяла вбитому голову ножем та намагалася розчленувати його тіло сокирою. Зловмисницю затримано.



Під час бесіди з поліцією жінка заявила, що за роки постійного знущання терпець їй урвався і вона більше не могла терпіти.



Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Зловмисниці повідомили про підозру у вчиненні злочину і підготували клопотання про обрання їй запобіжного заходу у виді тримання під вартою.



Для визначення осудності жінки їй мають призначити психіатричну експертизу, так як вона перебуває на психіатричному обліку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівненській області відбулося жорстоке убивство. Психічно хвора жінка вбила свого чоловіка, який неодноразово бив її та знущався над нею, про що засвідчили сусіди подружжя.Напередодні вранці, коли чоловік ще спав, зловмисниця задушила його мотузкою та руками. Про це повідомляють у прес-службі управління Нацполіції у Рівненській області.Потім жінка відтяла вбитому голову ножем та намагалася розчленувати його тіло сокирою. Зловмисницю затримано.Під час бесіди з поліцією жінка заявила, що за роки постійного знущання терпець їй урвався і вона більше не могла терпіти.Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Зловмисниці повідомили про підозру у вчиненні злочину і підготували клопотання про обрання їй запобіжного заходу у виді тримання під вартою.Для визначення осудності жінки їй мають призначити психіатричну експертизу, так як вона перебуває на психіатричному обліку.

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