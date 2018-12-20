На Дубнівській немає, а на Грушевського – простоює: у Луцьку не можуть впорядкувати зупинки





Про це інформує



Тож про зупинку нагадує обшарпаний знак та бетонний смітник. Лучанка Катерина каже, що чекати на транспорт тут потрібно принаймні 10 хвилин, а у дощ це ще те випробовування.



Та поки жителі Дубнівської вже півроку чекають і навіть пишуть



Аналогічна ситуація на Грушевського: накриття та лавка є, а от транспорт не зупиняється. В управлінні транспорту на такі парадокси розводять руками. За словами чиновників, поки немає грошей на те, аби демонтувати конструкції та перенести у потрібніші місця.



Також чиновник запевняє, що на Дубнівській таки буде крита зупинка. Але коли саме її встановлять, сказати не може.



За його словами, у наступному році критих зупинок у Луцьку може побільшати. Принаймні на тридцять. Нині місто веде перемовини з німецьким містом-партнером Ліппе, які й дадуть гроші на їх встановлення. Втім, це проект довготривалий, тож кінцева дата його реалізації поки невідома.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ще півроку тому на вулиці Дубнівській, одразу після знаку “Луцьк” була крита зупинка. Втім, через аварійний стан взимку її розібрали. Спочатку місцеві жителі тішились – мовляв, натомість буде нове надійне накриття.Про це інформує 12 канал Тож про зупинку нагадує обшарпаний знак та бетонний смітник. Лучанкакаже, що чекати на транспорт тут потрібно принаймні 10 хвилин, а у дощ це ще те випробовування.Та поки жителі Дубнівської вже півроку чекають і навіть пишуть петиції з проханням вирішити цю проблему , на двох вулицях Луцька простоює якісне накриття на скасованих зупинках. Йдеться про проспект Відродження – до слова, на скасування цієї точки нарікали чимало лучан.Аналогічна ситуація на Грушевського: накриття та лавка є, а от транспорт не зупиняється. В управлінні транспорту на такі парадокси розводять руками. За словами чиновників, поки немає грошей на те, аби демонтувати конструкції та перенести у потрібніші місця.Також чиновник запевняє, що на Дубнівській таки буде крита зупинка. Але коли саме її встановлять, сказати не може.За його словами, у наступному році критих зупинок у Луцьку може побільшати. Принаймні на тридцять. Нині місто веде перемовини з німецьким містом-партнером Ліппе, які й дадуть гроші на їх встановлення. Втім, це проект довготривалий, тож кінцева дата його реалізації поки невідома.

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