На Дубнівській немає, а на Грушевського – простоює: у Луцьку не можуть впорядкувати зупинки
Сьогодні, 07:24
Ще півроку тому на вулиці Дубнівській, одразу після знаку “Луцьк” була крита зупинка. Втім, через аварійний стан взимку її розібрали. Спочатку місцеві жителі тішились – мовляв, натомість буде нове надійне накриття.
Про це інформує 12 канал.
Тож про зупинку нагадує обшарпаний знак та бетонний смітник. Лучанка Катерина каже, що чекати на транспорт тут потрібно принаймні 10 хвилин, а у дощ це ще те випробовування.
Та поки жителі Дубнівської вже півроку чекають і навіть пишуть петиції з проханням вирішити цю проблему, на двох вулицях Луцька простоює якісне накриття на скасованих зупинках. Йдеться про проспект Відродження – до слова, на скасування цієї точки нарікали чимало лучан.
Аналогічна ситуація на Грушевського: накриття та лавка є, а от транспорт не зупиняється. В управлінні транспорту на такі парадокси розводять руками. За словами чиновників, поки немає грошей на те, аби демонтувати конструкції та перенести у потрібніші місця.
Також чиновник запевняє, що на Дубнівській таки буде крита зупинка. Але коли саме її встановлять, сказати не може.
За його словами, у наступному році критих зупинок у Луцьку може побільшати. Принаймні на тридцять. Нині місто веде перемовини з німецьким містом-партнером Ліппе, які й дадуть гроші на їх встановлення. Втім, це проект довготривалий, тож кінцева дата його реалізації поки невідома.
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Про це інформує 12 канал.
Тож про зупинку нагадує обшарпаний знак та бетонний смітник. Лучанка Катерина каже, що чекати на транспорт тут потрібно принаймні 10 хвилин, а у дощ це ще те випробовування.
Та поки жителі Дубнівської вже півроку чекають і навіть пишуть петиції з проханням вирішити цю проблему, на двох вулицях Луцька простоює якісне накриття на скасованих зупинках. Йдеться про проспект Відродження – до слова, на скасування цієї точки нарікали чимало лучан.
Аналогічна ситуація на Грушевського: накриття та лавка є, а от транспорт не зупиняється. В управлінні транспорту на такі парадокси розводять руками. За словами чиновників, поки немає грошей на те, аби демонтувати конструкції та перенести у потрібніші місця.
Також чиновник запевняє, що на Дубнівській таки буде крита зупинка. Але коли саме її встановлять, сказати не може.
За його словами, у наступному році критих зупинок у Луцьку може побільшати. Принаймні на тридцять. Нині місто веде перемовини з німецьким містом-партнером Ліппе, які й дадуть гроші на їх встановлення. Втім, це проект довготривалий, тож кінцева дата його реалізації поки невідома.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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