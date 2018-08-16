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У Луцьку відбувся велопробіг до Дня Незалежності. ФОТО

У Луцьку відбувся велопробіг до Дня Незалежності. ФОТО
Понад 120 лучан взяли участь у велопробігу до Дня Незалежності.

Про це повідомили у пресслужбі департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцькради.

Серед них – Велопробіг до Дня Незалежності, у якому взяли участь понад 120 лучан. Цікаво, що до велопробігу також долучилися і маленькі велосипедисти, які впевнено проїхали весь маршрут.

Стартував велопробіг з нагоди Дня Незалежності та Дня Державного прапора від Театрального майдану. На початку заходу в.о. директора "Центру національно-патріотичного виховання дітей та молоді у місті Луцьк" Максим Каширець привітав усіх зі святом та зазначив: "Бажаю, аби усі присутні тут ніколи не були байдужими та долучались до того, аби Україна процвітала".

Далі, у супроводі патрульних поліцейських, учасники заходу рушили вулицями міста. Святковості велопробігу надавала державна символіка, яку учасники отримали перед заходом та вишиванки, які одягли велосипедисти.

Після завершення велопробігу усі знову зібрались на Театральному майдані, аби розгорнути синьо-жовтий стяг та виконати гімн України.
У Луцьку відбувся велопробіг до Дня Незалежності. ФОТО
У Луцьку відбувся велопробіг до Дня Незалежності. ФОТО
У Луцьку відбувся велопробіг до Дня Незалежності. ФОТО
У Луцьку відбувся велопробіг до Дня Незалежності. ФОТО
У Луцьку відбувся велопробіг до Дня Незалежності. ФОТО
У Луцьку відбувся велопробіг до Дня Незалежності. ФОТО
У Луцьку відбувся велопробіг до Дня Незалежності. ФОТО

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Теги: Луцьк, велопробіг
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