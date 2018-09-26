Волинські шахти з висоти пташиного польоту. ФОТО





Для міста це свято особливе, адже саме завдяки шахтам воно і з‘явилося. З 1950-го року почали з‘являтися копальні. За історію шахтарського міста було їх одинадцять: № 1-9, «Бужанська» та №10, завершити будівництво якої не можуть 30 років.



На сьогодні в місті працює дві копальні: №9 та «Бужанська». Поступово закриватися копальні почали з 1997 року.



Вугільна промисловість у Нововолинську



Не менш важливою вугільна промисловість є для Волинської області. Адже у 1912 році вчені довели наявність покладів кам’яного вугілля на теренах Західної України. Безпосередньо історія нововолинських шахт започаткована у 50-ті роки ХХ століття, коли почали розробляти пласти кам’яного вугілля і розвивати Львівсько-Волинський вугільний басейн.



Його зародження пов’язували зі створенням паливно-енергетичної бази для потреб Західних областей України, Прибалтики, Білорусі, Молдавії. Тому, вже в липні 1954 року з’явилась перша шахта у Львівсько-Волинському вугільному басейні – шахта №1 “Нововолинська”. А згодом одне за одним почали виростати інші вугільні підприємства: шати №№2,3,4,5,6,7,8,9, “Бужанська”.





Проте, внаслідок відпрацювання шахтних полів у 90-их роках ХХ століття на деяких Нововолинських шахтах спостерігалась низька забезпеченість вугіллям. Прийшов час закриття шахт. Так, згідно з наказом Мінвуглепрому України №342 від 15.07.1996 року шахти №2 і №3 почали реструктуризовувати, а в лютому 1999 року завершилась їх фізична ліквідація.



Нині ДП “Волиньвугілля” має в своєму складі дві діючих шахти №9 та “Бужанська”. Також невідомою лишається доля довгобуду шахти №10.



Перший дерев’яний будинок майбутнього міста Нововолинська зібрали у березні 1950 року, де розмістилась будівельна контора. Цього ж року відкрито першу школу, яка називалась Низкиничівська восьмирічна школа №2. А в грудні відкрила двері лікарня на 15 ліжок, в якій працювало двоє лікарів.



30 серпня 1951 року вперше у новозбудованому клубі відзначили професійне свято – День шахтаря (інформація із книги “Нововолинськ та околиці. Край шахтарської праці, ДП “Видавничий дім УКРПОЛ”, 2008 рік).



Шахта №10 «Нововолинська»



Наприкінці 1989 року розпочалося будівництво 10-ї шахти. За планом вона повинна була прийти на заміну вугільним підприємствам, які зачинялися.



Єдина в Україні шахта – новобудова по проекту мала збудуватися за 32,4 місяці, але зводили її ривками – в залежності від того, чи вдавалося «вибити» гроші з бюджету чи ні. Щороку гірникам страйками доводиться відстоювати право на життя шахти.







Шахта № 9 «Нововолинська»



9-та стала до ладу у 1963 році з проектною потужністю 450 тис. т/рік. У 1983 р. до цієї шахти приєднана шахта № 3 Нововолинська (стала до ладу у 1954), яка допрацьовувала свої запаси.







Шахта «Бужанська»



Будівництво копальні почалося в 1979 році, а в 1988 шахти «№ 2 Нововолинська», «№ 4 Нововолинська» та «Бужанська» були адміністративно об’єднані в одну шахту «№ 2 Нововолинська».



Після закриття шахти «№ 4 Нововолинська» в 1996 році шахта «Бужанська» працювала як самостійне державне підприємство, а з 2003 року – як відокремлений підрозділ ДП «Волиньвугілля».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25 серпня своє професійне свято відзначають шахтарі: мужні люди, чия нелегка праця – запорука успішного розвитку економіки. З висоти пташиного польоту показали діючі копальні на Волині. Їх лишилося дві, а одна в статусі «будується», ось вже 30 років, пише Буг Для міста це свято особливе, адже саме завдяки шахтам воно і з‘явилося. З 1950-го року почали з‘являтися копальні. За історію шахтарського міста було їх одинадцять: № 1-9, «Бужанська» та №10, завершити будівництво якої не можуть 30 років.На сьогодні в місті працює дві копальні: №9 та «Бужанська». Поступово закриватися копальні почали з 1997 року.Не менш важливою вугільна промисловість є для Волинської області. Адже у 1912 році вчені довели наявність покладів кам’яного вугілля на теренах Західної України. Безпосередньо історія нововолинських шахт започаткована у 50-ті роки ХХ століття, коли почали розробляти пласти кам’яного вугілля і розвивати Львівсько-Волинський вугільний басейн.Його зародження пов’язували зі створенням паливно-енергетичної бази для потреб Західних областей України, Прибалтики, Білорусі, Молдавії. Тому, вже в липні 1954 року з’явилась перша шахта у Львівсько-Волинському вугільному басейні – шахта №1 “Нововолинська”. А згодом одне за одним почали виростати інші вугільні підприємства: шати №№2,3,4,5,6,7,8,9, “Бужанська”.Проте, внаслідок відпрацювання шахтних полів у 90-их роках ХХ століття на деяких Нововолинських шахтах спостерігалась низька забезпеченість вугіллям. Прийшов час закриття шахт. Так, згідно з наказом Мінвуглепрому України №342 від 15.07.1996 року шахти №2 і №3 почали реструктуризовувати, а в лютому 1999 року завершилась їх фізична ліквідація.Нині ДП “Волиньвугілля” має в своєму складі дві діючих шахти №9 та “Бужанська”. Також невідомою лишається доля довгобуду шахти №10.Перший дерев’яний будинок майбутнього міста Нововолинська зібрали у березні 1950 року, де розмістилась будівельна контора. Цього ж року відкрито першу школу, яка називалась Низкиничівська восьмирічна школа №2. А в грудні відкрила двері лікарня на 15 ліжок, в якій працювало двоє лікарів.30 серпня 1951 року вперше у новозбудованому клубі відзначили професійне свято – День шахтаря (інформація із книги “Нововолинськ та околиці. Край шахтарської праці, ДП “Видавничий дім УКРПОЛ”, 2008 рік).Наприкінці 1989 року розпочалося будівництво 10-ї шахти. За планом вона повинна була прийти на заміну вугільним підприємствам, які зачинялися.Єдина в Україні шахта – новобудова по проекту мала збудуватися за 32,4 місяці, але зводили її ривками – в залежності від того, чи вдавалося «вибити» гроші з бюджету чи ні. Щороку гірникам страйками доводиться відстоювати право на життя шахти.9-та стала до ладу у 1963 році з проектною потужністю 450 тис. т/рік. У 1983 р. до цієї шахти приєднана шахта № 3 Нововолинська (стала до ладу у 1954), яка допрацьовувала свої запаси.Будівництво копальні почалося в 1979 році, а в 1988 шахти «№ 2 Нововолинська», «№ 4 Нововолинська» та «Бужанська» були адміністративно об’єднані в одну шахту «№ 2 Нововолинська».Після закриття шахти «№ 4 Нововолинська» в 1996 році шахта «Бужанська» працювала як самостійне державне підприємство, а з 2003 року – як відокремлений підрозділ ДП «Волиньвугілля».

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