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Юна спортсменка з Луцька взяла «бронзу» на турнірі з тенісу

Юна спортсменка з Луцька взяла «бронзу» на турнірі з тенісу
У місті Львові завершився турнір з тенісу "До Дня Незалежності" в якому взяли участь юнаки і дівчата у віковій категорії до 14 років.

Про це повідомляє Департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

"Вихованка ДЮСШ №3 Єлизавета Труш проявила свої найкращі технічні і фізичні можливості та виборола бронзову медаль.

Вітаємо юну тенісистку та її тренера Юрія Труша та зичимо подальших успішних виступів!!!!", - йдеться в повідомленні.

Юна спортсменка з Луцька взяла «бронзу» на турнірі з тенісу
Юна спортсменка з Луцька взяла «бронзу» на турнірі з тенісу
Юна спортсменка з Луцька взяла «бронзу» на турнірі з тенісу
Юна спортсменка з Луцька взяла «бронзу» на турнірі з тенісу
Юна спортсменка з Луцька взяла «бронзу» на турнірі з тенісу
Юна спортсменка з Луцька взяла «бронзу» на турнірі з тенісу

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Теги: теніс, турнір, Єлизавета Труш, бронза
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