Юна спортсменка з Луцька взяла «бронзу» на турнірі з тенісу





Про це



"Вихованка ДЮСШ №3 Єлизавета Труш проявила свої найкращі технічні і фізичні можливості та виборола бронзову медаль.



Вітаємо юну тенісистку та її тренера Юрія Труша та зичимо подальших успішних виступів!!!!", - йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Львові завершився турнір з тенісу "До Дня Незалежності" в якому взяли участь юнаки і дівчата у віковій категорії до 14 років.Про це повідомляє Департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради."Вихованка ДЮСШ №3проявила свої найкращі технічні і фізичні можливості та виборола бронзову медаль.Вітаємо юну тенісистку та її тренерата зичимо подальших успішних виступів!!!!", - йдеться в повідомленні.

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