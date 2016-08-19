Юна спортсменка з Луцька взяла «бронзу» на турнірі з тенісу
Сьогодні, 04:03
У місті Львові завершився турнір з тенісу "До Дня Незалежності" в якому взяли участь юнаки і дівчата у віковій категорії до 14 років.
Про це повідомляє Департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
"Вихованка ДЮСШ №3 Єлизавета Труш проявила свої найкращі технічні і фізичні можливості та виборола бронзову медаль.
Вітаємо юну тенісистку та її тренера Юрія Труша та зичимо подальших успішних виступів!!!!", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє Департамент сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
"Вихованка ДЮСШ №3 Єлизавета Труш проявила свої найкращі технічні і фізичні можливості та виборола бронзову медаль.
Вітаємо юну тенісистку та її тренера Юрія Труша та зичимо подальших успішних виступів!!!!", - йдеться в повідомленні.
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