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«Укрзалізниця» візьме в оренду майже 40 гектарів землі на Волині для видобування піску

«Укрзалізниця» візьме в оренду майже 40 гектарів землі на Волині для видобування піску
Ділянки піщаного кар’єру на Ковельщині загальною площею майже 40 гектарів на 16 років в оренду отримає ПАТ «Українська залізниця».

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та передачі земельних ділянок в оренду йдеться у розпорядженнях тимчасового виконувача обов’язків голови Волинської ОДА. Повідомляє ІА Волинські новини.

Відповідно до розпорядження, затвердили технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) акціонерному товариству «Українська залізниця» загальною площею 3,3921 та ділянки площею 35,0581 гектара для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами, під кар’єр для добування піску, розташованих за межами населених пунктів Радошинської сільської ради Ковельського району.

Вирішили передати акціонерному товариству «Українська залізниця» в оренду на 16 років вказані земельні ділянки державної форми власності за рахунок земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами, під кар’єр для добування піску, розташованих за межами населених пунктів Радошинської сільської ради Ковельського району, та встановити орендну плату в розмірі 5% від нормативно-грошової оцінки.

Ковельській райдержадміністрації доручили від імені Волинської обласної державної адміністрації укласти договори оренди земельних ділянок з акціонерним товариством «Українська залізниця».

Акціонерному товариству «Українська залізниця» доручили:

- здійснити державну реєстрацію права оренди земельної ділянки відповідно до вимог чинного законодавства;

- виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України.

Нагадаємо, у липні філії «Центр управління промисловістю» акціонерного товариства «Українська залізниця» надали дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) площею 3,3921 та 35,0581 гектара.

Зображення ілюстративне

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Теги: Укрзалізниця, оренда, кар'єр, пісок
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