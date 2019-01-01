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У Луцьку вперше за рік народилась трійня

У Луцьку вперше за рік народилась трійня
У Луцькому клінічному пологовому будинку вперше за 2019 рік народились трійнята.

Про це пише Волинь Нова.

Як повідомила заступник директора з неонатології Луцького клінічного пологового будинку Олена Курак, породілля Альона Цюрик - жителька міста Камінь-Каширський. Їй 22 роки. Жінка стала мамою трьох дівчаток в ніч на 26 серпня. Вага малят - 1600, 1500 і 1520 грамів.

Жінка стала мамою трьох дівчаток у ніч на 26 серпня. З’явилися немовлята на світ з допомогою кесаревого розтину.

Операцію проводив акушер-гінеколог Ігор Федосюк, а медичну допомогу діткам надавав анестезіолог Віктор Прокопець. Поки що дівчатка перебувають у відділенні інтенсивної терапії, а мама - у відділенні анестезіології. Дітки знаходяться в інкубаторах, на самостійному диханні.

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Теги: трійнята, Луцьк, породілля
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