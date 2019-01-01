У Луцьку вперше за рік народилась трійня
Сьогодні, 13:03
У Луцькому клінічному пологовому будинку вперше за 2019 рік народились трійнята.
Про це пише Волинь Нова.
Як повідомила заступник директора з неонатології Луцького клінічного пологового будинку Олена Курак, породілля Альона Цюрик - жителька міста Камінь-Каширський. Їй 22 роки. Жінка стала мамою трьох дівчаток в ніч на 26 серпня. Вага малят - 1600, 1500 і 1520 грамів.
Жінка стала мамою трьох дівчаток у ніч на 26 серпня. З’явилися немовлята на світ з допомогою кесаревого розтину.
Операцію проводив акушер-гінеколог Ігор Федосюк, а медичну допомогу діткам надавав анестезіолог Віктор Прокопець. Поки що дівчатка перебувають у відділенні інтенсивної терапії, а мама - у відділенні анестезіології. Дітки знаходяться в інкубаторах, на самостійному диханні.
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Головне фото – ілюстративне
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Про це пише Волинь Нова.
Як повідомила заступник директора з неонатології Луцького клінічного пологового будинку Олена Курак, породілля Альона Цюрик - жителька міста Камінь-Каширський. Їй 22 роки. Жінка стала мамою трьох дівчаток в ніч на 26 серпня. Вага малят - 1600, 1500 і 1520 грамів.
Жінка стала мамою трьох дівчаток у ніч на 26 серпня. З’явилися немовлята на світ з допомогою кесаревого розтину.
Операцію проводив акушер-гінеколог Ігор Федосюк, а медичну допомогу діткам надавав анестезіолог Віктор Прокопець. Поки що дівчатка перебувають у відділенні інтенсивної терапії, а мама - у відділенні анестезіології. Дітки знаходяться в інкубаторах, на самостійному диханні.
Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.
Головне фото – ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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