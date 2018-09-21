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У Луцьку учениця не отримуватиме стипендію мерії, бо претендує на президентську

У Луцьку учениця не отримуватиме стипендію мерії, бо претендує на президентську
У Луцьку змінили список претендентів на стипендію міської ради.

Про це йшлося у вівторок, 27 серпня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.

Загалом у списку 22 учні, що здобули чималі успіхи у різних галузях та беруть активну участь у громадському житті школи й міста. Їм хочуть призначити щомісячну виплату іменних стипендій в розмірі 300 гривень в місяць.

Стало відомо, що учениця 14-ї гімназії Ірина Левкович, що була у списку стипендіатів мерії, претендує на президентську стипендію. Так, стипендіат Луцької міської ради може отримувати гроші лише з одного джерела, тому її кандидатуру вирішили замінити.

У список претендентів на стипендію Луцькради внесли Владислава Хабазняка, який виборов призові місця на всеукраїнських та обласних конкурсах, зокрема, у галузі медицини та біології.

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Теги: стипендія, Луцьк, учениця
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