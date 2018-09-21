У Луцьку учениця не отримуватиме стипендію мерії, бо претендує на президентську
Сьогодні, 15:26
У Луцьку змінили список претендентів на стипендію міської ради.
Про це йшлося у вівторок, 27 серпня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Загалом у списку 22 учні, що здобули чималі успіхи у різних галузях та беруть активну участь у громадському житті школи й міста. Їм хочуть призначити щомісячну виплату іменних стипендій в розмірі 300 гривень в місяць.
Стало відомо, що учениця 14-ї гімназії Ірина Левкович, що була у списку стипендіатів мерії, претендує на президентську стипендію. Так, стипендіат Луцької міської ради може отримувати гроші лише з одного джерела, тому її кандидатуру вирішили замінити.
У список претендентів на стипендію Луцькради внесли Владислава Хабазняка, який виборов призові місця на всеукраїнських та обласних конкурсах, зокрема, у галузі медицини та біології.
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Про це йшлося у вівторок, 27 серпня, під час засідання комісії міськради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури, мови.
Загалом у списку 22 учні, що здобули чималі успіхи у різних галузях та беруть активну участь у громадському житті школи й міста. Їм хочуть призначити щомісячну виплату іменних стипендій в розмірі 300 гривень в місяць.
Стало відомо, що учениця 14-ї гімназії Ірина Левкович, що була у списку стипендіатів мерії, претендує на президентську стипендію. Так, стипендіат Луцької міської ради може отримувати гроші лише з одного джерела, тому її кандидатуру вирішили замінити.
У список претендентів на стипендію Луцькради внесли Владислава Хабазняка, який виборов призові місця на всеукраїнських та обласних конкурсах, зокрема, у галузі медицини та біології.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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