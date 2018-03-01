Андрій Парубій підписав новий Виборчий кодекс та направив його на підпис до президента

Андрій Парубій підписав новий Виборчий кодекс з відкритими списками, наступний крок - передача ухваленого законопроекту на підпис Президенту Володимиру Зеленському.



Про це



"Голова профільного комітету Верховної Ради сьогодні підписав Виборчий кодекс з відкритими списками. І це відкрило для мене шлях - підписати закон і я невідкладно підписав Виборчий кодекс.



Дякую кожному народному депутату, який проголосував за Виборчий кодекс!" - зазначив Парубій, оприлюднивши відповідне фото з Кодексом.



Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада ухвалила в другому читанні Виборчий кодекс з відкритими списками. На підтримку кодексу проголосували 230 народних депутатів

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