Андрій Парубій підписав новий Виборчий кодекс та направив його на підпис до президента
Сьогодні, 16:49
Голова Верховної Ради 8-го скликання Андрій Парубій підписав новий Виборчий кодекс з відкритими списками, наступний крок - передача ухваленого законопроекту на підпис Президенту Володимиру Зеленському.
Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Парубія у Twitter.
"Голова профільного комітету Верховної Ради сьогодні підписав Виборчий кодекс з відкритими списками. І це відкрило для мене шлях - підписати закон і я невідкладно підписав Виборчий кодекс.
Дякую кожному народному депутату, який проголосував за Виборчий кодекс!" - зазначив Парубій, оприлюднивши відповідне фото з Кодексом.
Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада ухвалила в другому читанні Виборчий кодекс з відкритими списками. На підтримку кодексу проголосували 230 народних депутатів
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Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Парубія у Twitter.
"Голова профільного комітету Верховної Ради сьогодні підписав Виборчий кодекс з відкритими списками. І це відкрило для мене шлях - підписати закон і я невідкладно підписав Виборчий кодекс.
Дякую кожному народному депутату, який проголосував за Виборчий кодекс!" - зазначив Парубій, оприлюднивши відповідне фото з Кодексом.
Нагадаємо, 11 липня Верховна Рада ухвалила в другому читанні Виборчий кодекс з відкритими списками. На підтримку кодексу проголосували 230 народних депутатів
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