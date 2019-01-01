Волинський лісгосп отримав 800 гектарів землі





Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) йдеться у розпорядженні тимчасового виконувача обов’язків голови Волинської ОДА, повідомляють



Розглянувши клопотання ДП «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) вирішили:



затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) ДП «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» загальною площею 838,7843 гектара для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг, розташованих за межами населених пунктів Оваднівської сільської ради Володимир-Волинського району;



передати ДП «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» в постійне користування наступні земельні ділянки площею 335,2924, 342,4092, 72,0325 та 89,0502 гектара.



ДП «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» зобов’язали здійснити державну реєстрацію права постійного користування земельними ділянками відповідно до чинного законодавства та виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України.



Нагадаємо, нещодавно ДП «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» передали в постійне користування земельну ділянку площею шість гектарів, розташовану на території Луковичівської сільської ради Іваничівського району.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чотири земельні ділянки площею понад 830 гектарів для ведення лісового господарства передають у постійне користування Володимир-Волинському лісомисливському господарству.Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) йдеться у розпорядженні тимчасового виконувача обов’язків голови Волинської ОДА, повідомляють Волинські новини Розглянувши клопотання ДП «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» та технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) вирішили:затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок у натурі (на місцевості) ДП «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» загальною площею 838,7843 гектара для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг, розташованих за межами населених пунктів Оваднівської сільської ради Володимир-Волинського району;передати ДП «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» в постійне користування наступні земельні ділянки площею 335,2924, 342,4092, 72,0325 та 89,0502 гектара.ДП «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» зобов’язали здійснити державну реєстрацію права постійного користування земельними ділянками відповідно до чинного законодавства та виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України.Нагадаємо, нещодавно ДП «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» передали в постійне користування земельну ділянку площею шість гектарів, розташовану на території Луковичівської сільської ради Іваничівського району.

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