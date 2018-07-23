вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку забудовнику дали в оренду землю під гаражі

У Луцьку забудовнику дали в оренду землю під гаражі
У Луцьку ТзОВ «Привокзальний квартал» дали в оренду земельну ділянку для будівництва та обслуговування гаражів на проспекті Перемоги, 34.

Про це йшлося у середу, 28 серпня, під час сесії Луцькради.

Йдеться про оренду землі площею 0,7081 га строком на 10 років.
Депутат Павло Данильчук поцікавився, чи не розглядали варіант викупу ділянки забудовником.

Своєю чергою, начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала повідомив, що такий варіант не розглядали, адже земля знаходиться в охоронній зоні залізниці, тому фактично окрім гаражів там нічого знаходитися не може.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: землі під гараж, Луцьк, забудовник
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку підвищили вартість проїзду в тролейбусах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку й далі купуватимуть житло атовцям на умовах співфінансування
Сьогодні, 12:02
Майже всі магазини на зупинках у Луцьку – у жахливому стані
Сьогодні, 12:01
У Луцьку забудовнику дали в оренду землю під гаражі
Сьогодні, 11:46
На Рівненщині мотоцикліст врізався у авто поліцейських: травмувалося троє людей
Сьогодні, 11:44
На Волині чоловік вбив жінку гітарою
Сьогодні, 11:40
Схожі новини
Луцький забудовник просить відтермінувати сплату пайової участі через «складне фінансове становище» Луцький забудовник просить відтермінувати сплату пайової участі через «складне фінансове становище»
20 серпень, 10:33
Луцький забудовник просить зменшити розмір пайової участі у 6 разів Луцький забудовник просить зменшити розмір пайової участі у 6 разів
24 травень, 12:43
У Луцьку забудовнику зменшать пайову участь за відремонтований колектор У Луцьку забудовнику зменшать пайову участь за відремонтований колектор
23 липень, 2018, 11:19
Мешканці луцької багатоповерхівки поскаржились на забудовника Мешканці луцької багатоповерхівки поскаржились на забудовника
21 червень, 2018, 10:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцького забудовника не забрали багатостраждальну ділянку на Кафедральній
Сьогодні, 13:10
 0
«Грибна» погода: вересень обіцяє бути теплим
Сьогодні, 13:05
 0
На Волині розшукують 31-річного чоловіка, який пішов з реабілітаційного центру
Сьогодні, 13:00
 0
Через порося, яке ледь не розірвали на святкуванні у Заборолі, чоловік звернувся до Зеленського
Сьогодні, 12:55
 0
Повідомили, коли у Луцьку можуть побудувати фонтан за 14 мільйонів гривень
Сьогодні, 12:45
 0
Медіа
відео
1/8
﻿