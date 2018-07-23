У Луцьку забудовнику дали в оренду землю під гаражі

У Луцьку ТзОВ «Привокзальний квартал» дали в оренду земельну ділянку для будівництва та обслуговування гаражів на проспекті Перемоги, 34.Про це йшлося у середу, 28 серпня, під час сесії Луцькради.Йдеться про оренду землі площею 0,7081 га строком на 10 років.Депутатпоцікавився, чи не розглядали варіант викупу ділянки забудовником.Своєю чергою, начальник управління земельних ресурсівповідомив, що такий варіант не розглядали, адже земля знаходиться в охоронній зоні залізниці, тому фактично окрім гаражів там нічого знаходитися не може.