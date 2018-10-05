У Луцьку виділять кошти на встановлення нових дитячих майданчиків





Про це йшлося 28 серпня під час засідання 61-ї сесії Луцької міської ради, – пишуть



Відповідно до Програми підтримки ініціатив виборців територіальних виборчих округів, від яких не обрали депутатів Луцької міської ради, на 2018–2020 роки запланували передбачити видатки в розмірі 209 тисяч гривень.



Ці кошти спрямують на капітальний ремонт фасаду під’їздів та перших двох поверхів на вулиці Писаревського, 4 ОСББ «Фенікс Луцьк» (81 853 гривні); капітальний ремонт житлового фонду (влаштування відмостки) на вулиці 8 Березня, 6 (86 тисяч гривень); придбання та встановлення дитячого обладнання на вулиці Кравчука, 34 (17 880 гривень); придбання та встановлення спортивного обладнання на вулиці Кравчука, 34 (23 530 гривень).



Водночас депутати погодили перерозподіл видатків, до прикладу, збільшивши кошти на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів ДПТНЗ «Луцьке ВПУ» (64 552 гривні) та ДПТНЗ «Луцьке ВПУ будівництва та архітектури (162 703 гривні).



Також вирішили збільшити видатки на капітальний ремонт вечірньої школи (390 тисяч гривень) та поточний ремонт входу НВК № 26 (198 тисяч гривень).



Ще 50 672 гривні депутатського фонду спрямують на облаштування дитячого майданчика між будинками 6 та 6а на вулиці Ковельській (24 тисячі гривень), придбання та встановлення лавок на проспекті Відродження, 26 (1100 гривень), озеленення території на проспекті Київський майдан, 7 (2000 гривень), заміну водоівідведення на вулиці Конякіна, 9а (15 172 гривні), закупівлю та монтаж двох лав зі спинкою у ЗДО № 7 (4200 гривень), закупівлю і монтаж двох лав зі спинкою у ЗДО № 25 (4200 гривень).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У деяких районах Луцька облаштують нові дитячі майданчики.Про це йшлося 28 серпня під час засідання 61-ї сесії Луцької міської ради, – пишуть Волинські Новини Відповідно до Програми підтримки ініціатив виборців територіальних виборчих округів, від яких не обрали депутатів Луцької міської ради, на 2018–2020 роки запланували передбачити видатки в розмірі 209 тисяч гривень.Ці кошти спрямують на капітальний ремонт фасаду під’їздів та перших двох поверхів на вулиці Писаревського, 4 ОСББ «Фенікс Луцьк» (81 853 гривні); капітальний ремонт житлового фонду (влаштування відмостки) на вулиці 8 Березня, 6 (86 тисяч гривень); придбання та встановлення дитячого обладнання на вулиці Кравчука, 34 (17 880 гривень); придбання та встановлення спортивного обладнання на вулиці Кравчука, 34 (23 530 гривень).Водночас депутати погодили перерозподіл видатків, до прикладу, збільшивши кошти на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів ДПТНЗ «Луцьке ВПУ» (64 552 гривні) та ДПТНЗ «Луцьке ВПУ будівництва та архітектури (162 703 гривні).Також вирішили збільшити видатки на капітальний ремонт вечірньої школи (390 тисяч гривень) та поточний ремонт входу НВК № 26 (198 тисяч гривень).Ще 50 672 гривні депутатського фонду спрямують на облаштування дитячого майданчика між будинками 6 та 6а на вулиці Ковельській (24 тисячі гривень), придбання та встановлення лавок на проспекті Відродження, 26 (1100 гривень), озеленення території на проспекті Київський майдан, 7 (2000 гривень), заміну водоівідведення на вулиці Конякіна, 9а (15 172 гривні), закупівлю та монтаж двох лав зі спинкою у ЗДО № 7 (4200 гривень), закупівлю і монтаж двох лав зі спинкою у ЗДО № 25 (4200 гривень).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію