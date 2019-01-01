Повідомили, які продукти подорожчали, а які подешевшали. ІНФОГРАФІКА





Мінімальний продуктовий кошик став дешевшим на більш ніж 50 гривень, про це повідомляє Економічний дискусійний клуб, посилаючись на



Зазначають, у липні середня вартість мінімального продуктового кошика становила:



для працездатних осіб – 1 733 гривні, що є 86% від рівня прожиткового мінімуму для цієї категорії населення;

для непрацездатних осіб – 1 406 гривень, тобто 90% від рівня прожиткового мінімуму для цієї категорії населення.



Так, у порівнянні з попереднім місяцем, середня вартість мінімального набору необхідних продуктів зменшилась на цілих 52 гривні (2,9%). Для непрацездатної особи трішки менше – на 51 гривню (на 3,5%, тобто).



Що викликало зменшення цін на продукти



Стрімким зниженням цін на овочі та баштанні культури цьогорічного врожаю: капусту, моркву, буряки, цибулю, кавуни та дині. Адже цих продуктів на ринку зараз найбільше;

Зниженням цін на картоплю в середньому на 15 гривень, 52 копійки (-11%);

Сезонним зниженням цін на молочні вироби: твердий сир, вершкове масло та кефір. Ціни на молочку впали в середньому 13 гривень, 33 копійки (-2,6%);

Зниженням цін на кондитерські вироби, в складі якого є цукор – приблизно на 3 гривні, 33 копійки (-3,7%);

Невеликий, проте вклад зробили й рибні консерви, які впали в ціні на 0,6%.



Які продукти подорожчали



Цього місяця знову подорожчали такі важливі продукти, як яйця, фрукти, м'ясо та хліб. Відсотково найбільше у ціні виросли яйця – на цілих 15,2%, що становить 3 гривні, 48 копійок.



Проте це не так відчувається, як подорожчання фруктів, ціни на які виросли приблизно на 10 гривень, 5 копійок.



яйця – на 15,2%

фрукти – на 11%.

м'ясопродукти – на 0,9%,

хлібопродукти – на 0,7%.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У порівнянні з червнем, харчування у липні виявилось трішки дешевшим. Важливу роль у зниженні цін цього місяця зіграли овочі та кавуни з динями.Мінімальний продуктовий кошик став дешевшим на більш ніж 50 гривень, про це повідомляє Економічний дискусійний клуб, посилаючись на 24 канал. Зазначають, у липні середня вартість мінімального продуктового кошика становила:для працездатних осіб – 1 733 гривні, що є 86% від рівня прожиткового мінімуму для цієї категорії населення;для непрацездатних осіб – 1 406 гривень, тобто 90% від рівня прожиткового мінімуму для цієї категорії населення.Так, у порівнянні з попереднім місяцем, середня вартість мінімального набору необхідних продуктів зменшилась на цілих 52 гривні (2,9%). Для непрацездатної особи трішки менше – на 51 гривню (на 3,5%, тобто).Стрімким зниженням цін на овочі та баштанні культури цьогорічного врожаю: капусту, моркву, буряки, цибулю, кавуни та дині. Адже цих продуктів на ринку зараз найбільше;Зниженням цін на картоплю в середньому на 15 гривень, 52 копійки (-11%);Сезонним зниженням цін на молочні вироби: твердий сир, вершкове масло та кефір. Ціни на молочку впали в середньому 13 гривень, 33 копійки (-2,6%);Зниженням цін на кондитерські вироби, в складі якого є цукор – приблизно на 3 гривні, 33 копійки (-3,7%);Невеликий, проте вклад зробили й рибні консерви, які впали в ціні на 0,6%.Цього місяця знову подорожчали такі важливі продукти, як яйця, фрукти, м'ясо та хліб. Відсотково найбільше у ціні виросли яйця – на цілих 15,2%, що становить 3 гривні, 48 копійок.Проте це не так відчувається, як подорожчання фруктів, ціни на які виросли приблизно на 10 гривень, 5 копійок.яйця – на 15,2%фрукти – на 11%.м'ясопродукти – на 0,9%,хлібопродукти – на 0,7%.

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