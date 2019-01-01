вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Повідомили, які продукти подорожчали, а які подешевшали. ІНФОГРАФІКА

Повідомили, які продукти подорожчали, а які подешевшали. ІНФОГРАФІКА
У порівнянні з червнем, харчування у липні виявилось трішки дешевшим. Важливу роль у зниженні цін цього місяця зіграли овочі та кавуни з динями.

Мінімальний продуктовий кошик став дешевшим на більш ніж 50 гривень, про це повідомляє Економічний дискусійний клуб, посилаючись на 24 канал.

Зазначають, у липні середня вартість мінімального продуктового кошика становила:

для працездатних осіб – 1 733 гривні, що є 86% від рівня прожиткового мінімуму для цієї категорії населення;
для непрацездатних осіб – 1 406 гривень, тобто 90% від рівня прожиткового мінімуму для цієї категорії населення.

Так, у порівнянні з попереднім місяцем, середня вартість мінімального набору необхідних продуктів зменшилась на цілих 52 гривні (2,9%). Для непрацездатної особи трішки менше – на 51 гривню (на 3,5%, тобто).

Що викликало зменшення цін на продукти

Стрімким зниженням цін на овочі та баштанні культури цьогорічного врожаю: капусту, моркву, буряки, цибулю, кавуни та дині. Адже цих продуктів на ринку зараз найбільше;
Зниженням цін на картоплю в середньому на 15 гривень, 52 копійки (-11%);
Сезонним зниженням цін на молочні вироби: твердий сир, вершкове масло та кефір. Ціни на молочку впали в середньому 13 гривень, 33 копійки (-2,6%);
Зниженням цін на кондитерські вироби, в складі якого є цукор – приблизно на 3 гривні, 33 копійки (-3,7%);
Невеликий, проте вклад зробили й рибні консерви, які впали в ціні на 0,6%.

Які продукти подорожчали

Цього місяця знову подорожчали такі важливі продукти, як яйця, фрукти, м'ясо та хліб. Відсотково найбільше у ціні виросли яйця – на цілих 15,2%, що становить 3 гривні, 48 копійок.

Проте це не так відчувається, як подорожчання фруктів, ціни на які виросли приблизно на 10 гривень, 5 копійок.

яйця – на 15,2%
фрукти – на 11%.
м'ясопродукти – на 0,9%,
хлібопродукти – на 0,7%.

Повідомили, які продукти подорожчали, а які подешевшали. ІНФОГРАФІКА
Повідомили, які продукти подорожчали, а які подешевшали. ІНФОГРАФІКА



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ціни на продукти, Україна, інфографіка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«5 кілометрів жаху», – лучанка про розбиту трасу «Луцьк-Дубно». ВІДЕО
Сьогодні, 20:59
Повідомили, які продукти подорожчали, а які подешевшали. ІНФОГРАФІКА
Сьогодні, 20:42
Показали, як виглядала найдавніша людина майже 4 мільйони роки тому. ФОТО
Сьогодні, 20:19
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 30 серпня
Сьогодні, 20:00
Поліція Волині шукає людей на роботу. ВАКАНСІЇ
Сьогодні, 19:39
Схожі новини
В Україну прийде похолодання В Україну прийде похолодання
28 серпень, 03:05
У Росії активісти пікетували проти війни з Україною. ВІДЕО У Росії активісти пікетували проти війни з Україною. ВІДЕО
25 серпень, 22:48
Витратять майже 200 мільйонів: Росія хоче утилізувати «Запоріжжя» Витратять майже 200 мільйонів: Росія хоче утилізувати «Запоріжжя»
23 серпень, 06:18
Волинянка – у ТОП-50 найкращих вчителів України Волинянка – у ТОП-50 найкращих вчителів України
22 серпень, 22:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«5 кілометрів жаху», – лучанка про розбиту трасу «Луцьк-Дубно». ВІДЕО
Сьогодні, 20:59
 0
Повідомили, які продукти подорожчали, а які подешевшали. ІНФОГРАФІКА
Сьогодні, 20:42
 0
Показали, як виглядала найдавніша людина майже 4 мільйони роки тому. ФОТО
Сьогодні, 20:19
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 30 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Поліція Волині шукає людей на роботу. ВАКАНСІЇ
Сьогодні, 19:39
 0
Медіа
відео
1/8
﻿