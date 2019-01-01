Мешканці волинського села сидять без газу





Відновлення газопостачання 123 споживачам відбудеться 30 серпня приблизно о 16:00 годині, після завершення ремонтно-профілактичних робіт. - повідомляє



Так, у ході робіт виконають комплексне приладове обстеження розподільних газопроводів, підземних газопроводів-вводів та перевірка щільності внутрішньобудинкової системи газопостачання житлових будинків.



Працівники газової служби зауважують, проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.



Вони звертаються до мешканців, виходячи з помешкання, перекрити крани перед газовими приладами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв'язку з ремонтом газової мережі в селі Дубечно Старовижівського району відключили газ на два дні, а саме на вулицях: Весняна, Дубова, Зелена, Костючика, Лугова, Підварська та Шевченка.Відновлення газопостачання 123 споживачам відбудеться 30 серпня приблизно о 16:00 годині, після завершення ремонтно-профілактичних робіт. - повідомляє "Волиньгаз". Так, у ході робіт виконають комплексне приладове обстеження розподільних газопроводів, підземних газопроводів-вводів та перевірка щільності внутрішньобудинкової системи газопостачання житлових будинків.Працівники газової служби зауважують, проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.Вони звертаються до мешканців, виходячи з помешкання, перекрити крани перед газовими приладами.

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