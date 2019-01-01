вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Мешканці волинського села сидять без газу

Мешканці волинського села сидять без газу
У зв'язку з ремонтом газової мережі в селі Дубечно Старовижівського району відключили газ на два дні, а саме на вулицях: Весняна, Дубова, Зелена, Костючика, Лугова, Підварська та Шевченка.

Відновлення газопостачання 123 споживачам відбудеться 30 серпня приблизно о 16:00 годині, після завершення ремонтно-профілактичних робіт. - повідомляє "Волиньгаз".

Так, у ході робіт виконають комплексне приладове обстеження розподільних газопроводів, підземних газопроводів-вводів та перевірка щільності внутрішньобудинкової системи газопостачання житлових будинків.

Працівники газової служби зауважують, проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.

Вони звертаються до мешканців, виходячи з помешкання, перекрити крани перед газовими приладами.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: не буде газу, волинське село
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди біля Луцька можна поїхати на гриби
Синьо-жовтий Луцьк: як місто причепурилося до Дня Державного Прапора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Від і до: за скільки можна купити мед у центрі Луцька. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Концерт, розіграші та розваги: волинські села Річиця та Гута відгуляли свій день. ФОТО
Сьогодні, 19:21
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 30 серпня
Сьогодні, 19:00
Мешканці волинського села сидять без газу
Сьогодні, 18:48
«Снігові» дерева, LED-ліхтарі: у центрі Луцька завершують новий сквер. ФОТО
Сьогодні, 18:18
Тіло на продаж: розцінки луцької Рівненської
Сьогодні, 18:11
Схожі новини
У волинському селі з невідомих причин раптово померло немовля У волинському селі з невідомих причин раптово померло немовля
Сьогодні, 13:13
Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО Волинське село на світлинах сторічної давності. РЕТРОФОТО
24 серпень, 20:54
Пів міста на Волині залишиться без газу Пів міста на Волині залишиться без газу
22 серпень, 20:42
У волинському селі після дощу вулиця перетворюється на «озеро». ФОТО. ВІДЕО У волинському селі після дощу вулиця перетворюється на «озеро». ФОТО. ВІДЕО
09 серпень, 18:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поліція Волині шукає людей на роботу. ВАКАНСІЇ
Сьогодні, 19:39
 0
Концерт, розіграші та розваги: волинські села Річиця та Гута відгуляли свій день. ФОТО
Сьогодні, 19:21
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 30 серпня
Сьогодні, 19:00
 0
Мешканці волинського села сидять без газу
Сьогодні, 18:48
 0
«Снігові» дерева, LED-ліхтарі: у центрі Луцька завершують новий сквер. ФОТО
Сьогодні, 18:18
 0
Медіа
відео
1/8
﻿