Мешканці волинського села сидять без газу
Сьогодні, 18:48
У зв'язку з ремонтом газової мережі в селі Дубечно Старовижівського району відключили газ на два дні, а саме на вулицях: Весняна, Дубова, Зелена, Костючика, Лугова, Підварська та Шевченка.
Відновлення газопостачання 123 споживачам відбудеться 30 серпня приблизно о 16:00 годині, після завершення ремонтно-профілактичних робіт. - повідомляє "Волиньгаз".
Так, у ході робіт виконають комплексне приладове обстеження розподільних газопроводів, підземних газопроводів-вводів та перевірка щільності внутрішньобудинкової системи газопостачання житлових будинків.
Працівники газової служби зауважують, проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.
Вони звертаються до мешканців, виходячи з помешкання, перекрити крани перед газовими приладами.
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Відновлення газопостачання 123 споживачам відбудеться 30 серпня приблизно о 16:00 годині, після завершення ремонтно-профілактичних робіт. - повідомляє "Волиньгаз".
Так, у ході робіт виконають комплексне приладове обстеження розподільних газопроводів, підземних газопроводів-вводів та перевірка щільності внутрішньобудинкової системи газопостачання житлових будинків.
Працівники газової служби зауважують, проведення цих робіт дозволить покращити надійність системи газопостачання та дозволить підвищити безпеку використання газу в побуті.
Вони звертаються до мешканців, виходячи з помешкання, перекрити крани перед газовими приладами.
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