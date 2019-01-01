Обрали нового голову Верховної Ради
Сьогодні, 15:50
Народні депутати України підтримали обрання Дмитра Разумкова на посаду головою Верховної Ради.
Як передає кореспондент УНІАН, за це проголосували 382 народних депутата із 419 зареєстрованих у сесійній залі.
Проти проголосували 26 депутатів, не голосували 11 депутатів, ніхто не утримався при голосуванні.
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Як передає кореспондент УНІАН, за це проголосували 382 народних депутата із 419 зареєстрованих у сесійній залі.
Проти проголосували 26 депутатів, не голосували 11 депутатів, ніхто не утримався при голосуванні.
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