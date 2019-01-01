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Обрали нового голову Верховної Ради

Обрали нового голову Верховної Ради
Народні депутати України підтримали обрання Дмитра Разумкова на посаду головою Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, за це проголосували 382 народних депутата із 419 зареєстрованих у сесійній залі.

Проти проголосували 26 депутатів, не голосували 11 депутатів, ніхто не утримався при голосуванні.


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Теги: Дмитро Разумков
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