Обрали нового голову Верховної Ради

Дмитра Разумкова на посаду головою Верховної Ради.



Як передає кореспондент



Проти проголосували 26 депутатів, не голосували 11 депутатів, ніхто не утримався при голосуванні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Народні депутати України підтримали обранняна посаду головою Верховної Ради.Як передає кореспондент УНІАН , за це проголосували 382 народних депутата із 419 зареєстрованих у сесійній залі.Проти проголосували 26 депутатів, не голосували 11 депутатів, ніхто не утримався при голосуванні.

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