Як росте ЖК «Струмочок»: 38 таунхаусів і 16 котеджів. ФОТОЗВІТ*





Будівельна компанія «Інвестор» показала свіжий фотозвіт із будівельного майданчика «Струмочка», - пише



Нагадаємо, цей житловий комплекс розташований на території понад 7 гектарів. Окрім таунхаусів, котеджів і багатоквартирних будинків, тут облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.



За задумом забудовника на території комплексу мають бути затишна кав’ярня, магазин, аптека, приміщення, в яких можна буде організувати, наприклад, заняття з йоги чи творчі майстерні.





Які роботи відбуваються у «Струмочку»?



Наразі у «Струмочку» відбуваються наступні роботи:



І секція таунхаусів — монтаж покрівлі, утеплення та фарбування фасаду;



ІІ секція — мурують другий поверх;



ІІІ секція — завершують нульовий цикл робіт;



ІV секція — завершують нульовий цикл робіт;



V і VI секція — готують під будівництво;



І лінія котеджів (6 будинків) — завершили фасадні роботи, облаштування покрівлі терас і почали зведення паркану;



ІІ лінія котеджів (3 будинки) — облаштовують дах на першому і другому будинках;



ІІІ лінія котеджів (7 будинків) — тривають фундаментні роботи.



Акційна пропозиція у «Струмочку»



Наразі у «Струмочку» продають зі знижкою таунхаус з гаражем. Акційна ціна – $56 000.



Площа таунхауса – 127,18 м², на першому поверсі – вбудований гараж (21,15 м2).



Можливе також відтермінування до червня 2020 року. При першому внеску 50% – ціна $57 000, а при 25% – $58 000.





На першому поверсі таунхауса – кухня-вітальня (23,36 м2), санвузол (3,60 м2), коридор (10,70 м2) та велика тераса. На другому поверсі – три кімнати (10,68 м2, 11,29 м2 та 19,90 м2), комора і простора ванна кімната.



Також частину першого поверху займає просторий гараж. Якщо хочете дізнатися, які переваги у гаража із виходом просто із будинку – тисніть



Таунхаус продають уже зі стяжкою, штукатуркою, теплою підлогою, усіма комунікаціями, розведеними по будинку, а також сигналізацією.



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Дізнатися більше про акційні пропозиції можна у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



096 030 20 10



м. Луцьк, вул. Коперника, 13в



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Instagram: bud.investor

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже за півтора року в житловому комплексі «Струмочок» буде 38 таунхаусів та 16 котеджів. Нині на будівельному майданчику тривають роботи на дев’яти об'єктах: на шести секціях таунхаусів та трьох лініях котеджів.Будівельна компанія «Інвестор» показала свіжий фотозвіт із будівельного майданчика «Струмочка», - пише Перший Нагадаємо, цей житловий комплекс розташований на території понад 7 гектарів. Окрім таунхаусів, котеджів і багатоквартирних будинків, тут облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.За задумом забудовника на території комплексу мають бути затишна кав’ярня, магазин, аптека, приміщення, в яких можна буде організувати, наприклад, заняття з йоги чи творчі майстерні.Наразі у «Струмочку» відбуваються наступні роботи:— монтаж покрівлі, утеплення та фарбування фасаду;— мурують другий поверх;— завершують нульовий цикл робіт;— завершують нульовий цикл робіт;— готують під будівництво;— завершили фасадні роботи, облаштування покрівлі терас і почали зведення паркану;— облаштовують дах на першому і другому будинках;— тривають фундаментні роботи.Наразі у «Струмочку» продають зі знижкою таунхаус з гаражем. Акційна ціна – $56 000.Площа таунхауса – 127,18 м², на першому поверсі – вбудований гараж (21,15 м2).Можливе також відтермінування до червня 2020 року. При першому внеску 50% – ціна $57 000, а при 25% – $58 000.На першому поверсі таунхауса – кухня-вітальня (23,36 м2), санвузол (3,60 м2), коридор (10,70 м2) та велика тераса. На другому поверсі – три кімнати (10,68 м2, 11,29 м2 та 19,90 м2), комора і простора ванна кімната.Також частину першого поверху займає просторий гараж. Якщо хочете дізнатися, які переваги у гаража із виходом просто із будинку – тисніть посилання. Таунхаус продають уже зі стяжкою, штукатуркою, теплою підлогою, усіма комунікаціями, розведеними по будинку, а також сигналізацією.* * *

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