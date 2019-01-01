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Як росте ЖК «Струмочок»: 38 таунхаусів і 16 котеджів. ФОТОЗВІТ*

Як росте ЖК «Струмочок»: 38 таунхаусів і 16 котеджів. ФОТОЗВІТ*
Уже за півтора року в житловому комплексі «Струмочок» буде 38 таунхаусів та 16 котеджів. Нині на будівельному майданчику тривають роботи на дев’яти об'єктах: на шести секціях таунхаусів та трьох лініях котеджів.

Будівельна компанія «Інвестор» показала свіжий фотозвіт із будівельного майданчика «Струмочка», - пише Перший.

Нагадаємо, цей житловий комплекс розташований на території понад 7 гектарів. Окрім таунхаусів, котеджів і багатоквартирних будинків, тут облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.

За задумом забудовника на території комплексу мають бути затишна кав’ярня, магазин, аптека, приміщення, в яких можна буде організувати, наприклад, заняття з йоги чи творчі майстерні.


Які роботи відбуваються у «Струмочку»?

Наразі у «Струмочку» відбуваються наступні роботи:

І секція таунхаусів — монтаж покрівлі, утеплення та фарбування фасаду;

ІІ секція — мурують другий поверх;

ІІІ секція — завершують нульовий цикл робіт;

ІV секція — завершують нульовий цикл робіт;

V і VI секція — готують під будівництво;

І лінія котеджів (6 будинків) — завершили фасадні роботи, облаштування покрівлі терас і почали зведення паркану;

ІІ лінія котеджів (3 будинки) — облаштовують дах на першому і другому будинках;

ІІІ лінія котеджів (7 будинків) — тривають фундаментні роботи.

Акційна пропозиція у «Струмочку»

Наразі у «Струмочку» продають зі знижкою таунхаус з гаражем. Акційна ціна – $56 000.
Як росте ЖК «Струмочок»: 38 таунхаусів і 16 котеджів. ФОТОЗВІТ*

Площа таунхауса – 127,18 м², на першому поверсі – вбудований гараж (21,15 м2).

Можливе також відтермінування до червня 2020 року. При першому внеску 50% – ціна $57 000, а при 25% – $58 000.


На першому поверсі таунхауса – кухня-вітальня (23,36 м2), санвузол (3,60 м2), коридор (10,70 м2) та велика тераса. На другому поверсі – три кімнати (10,68 м2, 11,29 м2 та 19,90 м2), комора і простора ванна кімната.

Також частину першого поверху займає просторий гараж. Якщо хочете дізнатися, які переваги у гаража із виходом просто із будинку – тисніть посилання.

Таунхаус продають уже зі стяжкою, штукатуркою, теплою підлогою, усіма комунікаціями, розведеними по будинку, а також сигналізацією.

* * *

Дізнатися більше про акційні пропозиції можна у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

096 030 20 10

м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

Facebook: facebook.com/investorlutsk/

Instagram: bud.investor

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Теги: Струмочок, Інвестор, будівництво, таунхауси
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