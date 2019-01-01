Як росте ЖК «Струмочок»: 38 таунхаусів і 16 котеджів. ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 17:40
Уже за півтора року в житловому комплексі «Струмочок» буде 38 таунхаусів та 16 котеджів. Нині на будівельному майданчику тривають роботи на дев’яти об'єктах: на шести секціях таунхаусів та трьох лініях котеджів.
Будівельна компанія «Інвестор» показала свіжий фотозвіт із будівельного майданчика «Струмочка», - пише Перший.
Нагадаємо, цей житловий комплекс розташований на території понад 7 гектарів. Окрім таунхаусів, котеджів і багатоквартирних будинків, тут облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.
За задумом забудовника на території комплексу мають бути затишна кав’ярня, магазин, аптека, приміщення, в яких можна буде організувати, наприклад, заняття з йоги чи творчі майстерні.
Які роботи відбуваються у «Струмочку»?
Наразі у «Струмочку» відбуваються наступні роботи:
І секція таунхаусів — монтаж покрівлі, утеплення та фарбування фасаду;
ІІ секція — мурують другий поверх;
ІІІ секція — завершують нульовий цикл робіт;
ІV секція — завершують нульовий цикл робіт;
V і VI секція — готують під будівництво;
І лінія котеджів (6 будинків) — завершили фасадні роботи, облаштування покрівлі терас і почали зведення паркану;
ІІ лінія котеджів (3 будинки) — облаштовують дах на першому і другому будинках;
ІІІ лінія котеджів (7 будинків) — тривають фундаментні роботи.
Акційна пропозиція у «Струмочку»
Наразі у «Струмочку» продають зі знижкою таунхаус з гаражем. Акційна ціна – $56 000.
Площа таунхауса – 127,18 м², на першому поверсі – вбудований гараж (21,15 м2).
Можливе також відтермінування до червня 2020 року. При першому внеску 50% – ціна $57 000, а при 25% – $58 000.
На першому поверсі таунхауса – кухня-вітальня (23,36 м2), санвузол (3,60 м2), коридор (10,70 м2) та велика тераса. На другому поверсі – три кімнати (10,68 м2, 11,29 м2 та 19,90 м2), комора і простора ванна кімната.
Також частину першого поверху займає просторий гараж. Якщо хочете дізнатися, які переваги у гаража із виходом просто із будинку – тисніть посилання.
Таунхаус продають уже зі стяжкою, штукатуркою, теплою підлогою, усіма комунікаціями, розведеними по будинку, а також сигналізацією.
* * *
Дізнатися більше про акційні пропозиції можна у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
096 030 20 10
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
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Будівельна компанія «Інвестор» показала свіжий фотозвіт із будівельного майданчика «Струмочка», - пише Перший.
Нагадаємо, цей житловий комплекс розташований на території понад 7 гектарів. Окрім таунхаусів, котеджів і багатоквартирних будинків, тут облаштують великий сквер, дитячий майданчик, футбольне та баскетбольне поля з біговими доріжками окружністю 250 м.
За задумом забудовника на території комплексу мають бути затишна кав’ярня, магазин, аптека, приміщення, в яких можна буде організувати, наприклад, заняття з йоги чи творчі майстерні.
Які роботи відбуваються у «Струмочку»?
Наразі у «Струмочку» відбуваються наступні роботи:
І секція таунхаусів — монтаж покрівлі, утеплення та фарбування фасаду;
ІІ секція — мурують другий поверх;
ІІІ секція — завершують нульовий цикл робіт;
ІV секція — завершують нульовий цикл робіт;
V і VI секція — готують під будівництво;
І лінія котеджів (6 будинків) — завершили фасадні роботи, облаштування покрівлі терас і почали зведення паркану;
ІІ лінія котеджів (3 будинки) — облаштовують дах на першому і другому будинках;
ІІІ лінія котеджів (7 будинків) — тривають фундаментні роботи.
Акційна пропозиція у «Струмочку»
Наразі у «Струмочку» продають зі знижкою таунхаус з гаражем. Акційна ціна – $56 000.
Площа таунхауса – 127,18 м², на першому поверсі – вбудований гараж (21,15 м2).
Можливе також відтермінування до червня 2020 року. При першому внеску 50% – ціна $57 000, а при 25% – $58 000.
На першому поверсі таунхауса – кухня-вітальня (23,36 м2), санвузол (3,60 м2), коридор (10,70 м2) та велика тераса. На другому поверсі – три кімнати (10,68 м2, 11,29 м2 та 19,90 м2), комора і простора ванна кімната.
Також частину першого поверху займає просторий гараж. Якщо хочете дізнатися, які переваги у гаража із виходом просто із будинку – тисніть посилання.
Таунхаус продають уже зі стяжкою, штукатуркою, теплою підлогою, усіма комунікаціями, розведеними по будинку, а також сигналізацією.
* * *
Дізнатися більше про акційні пропозиції можна у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
096 030 20 10
м. Луцьк, вул. Коперника, 13в
Facebook: facebook.com/investorlutsk/
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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