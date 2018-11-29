У новому будинку ЖК «Супернова» продають двокімнатну квартиру за акційною ціною. ФОТО*





Нагадаємо, ця будівля вирізнятиметься на фоні перших будинків ЖК формою та плануванням. Зокрема, тут вперше у «Суперновій» з’являться трикімнатні квартири, а на першому поверсі облаштують комерційні приміщення з усім, що необхідне людині для комфортного побуту, - пише Р



Поки ж роботи зі зведення сьомого будинку тривають в ньому можна придбати двокімнатну квартиру за акційною ціною — 15 000 гривень за квадрат. Така акція поширюється на помешкання площею 62,72 квадрата і діє лише за умови повної оплати.



За умови першого внесу обсягом 30% можливі різні варіанти відтермінування. Для тих, хто відразу платить більшу суму – від 50% і до 100% – теж діють знижки.



За більш детальною інформацією що купівлі житла в ЖК «Супернова» звертайтеся у відділ продажу:



096 030 20 10



або ж за адресою:



м. Луцьк, вул. Коперника, 13в



Facebook: facebook.com/investorlutsk/



Instagram: bud.investor



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До слова, нині на ЖК «Супернова» роботи ведуть на трьох об'єктах. Біля четвертого будинку триває благоустрій території, зокрема, облаштовують парковку. Всередині будівлі завершують внутрішні роботи — залили стяжку, поштукатурили стіни. Також тут встановлюють котли та радіатори, облаштовують входи.



На п'ятому будинку завершують зведення десятого поверху та готуються до покрівельних робіт. На сьомому будинку копають котлован.



Нагадаємо, 9 серпня з нагоди Дня будівельника на території житлового комплексу «Супернова» висадили молоді дерева — 5 сакур, 10 кленів та декілька робіній умбракуліферій. Ще раніше на території біля першого, другого та третього будинків висадили туї та облаштували зелені галявини, які тішать око мешканці цих будинків та створюють неповторний краєвид.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівельна компанія «Інвестор» пропонує придбати на акційних умовах двокімнатну квартиру в новому сьомому будинку житлового комплексу «Супернова», який зводять в районі вулиць Львівської та Потебні в Луцьку.Нагадаємо, ця будівля вирізнятиметься на фоні перших будинків ЖК формою та плануванням. Зокрема, тут вперше у «Суперновій» з’являться трикімнатні квартири, а на першому поверсі облаштують комерційні приміщення з усім, що необхідне людині для комфортного побуту, - пише Р айон.Луцьк Поки ж роботи зі зведення сьомого будинку тривають в ньому можна придбати двокімнатну квартиру за акційною ціною — 15 000 гривень за квадрат. Така акція поширюється на помешкання площею 62,72 квадрата і діє лише за умови повної оплати.За умови першого внесу обсягом 30% можливі різні варіанти відтермінування. Для тих, хто відразу платить більшу суму – від 50% і до 100% – теж діють знижки.___________________________________________________До слова, нині на ЖК «Супернова» роботи ведуть на трьох об'єктах. Біля четвертого будинку триває благоустрій території, зокрема, облаштовують парковку. Всередині будівлі завершують внутрішні роботи — залили стяжку, поштукатурили стіни. Також тут встановлюють котли та радіатори, облаштовують входи.На п'ятому будинку завершують зведення десятого поверху та готуються до покрівельних робіт. На сьомому будинку копають котлован.Нагадаємо, 9 серпня з нагоди Дня будівельника на території житлового комплексу «Супернова» висадили молоді дерева — 5 сакур, 10 кленів та декілька робіній умбракуліферій. Ще раніше на території біля першого, другого та третього будинків висадили туї та облаштували зелені галявини, які тішать око мешканці цих будинків та створюють неповторний краєвид.

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