Директор волинської пилорами «відмазався» від незанної риболовлі





Так, у травні цього року старший державний інспектор Волинського рибоохоронного патруля, депутат Ковельської міської ради Андрій Неридько повідомив, що



За його словами, 25 травня під час рибоохоронного рейду спільно з працівниками поліції о 20 годині 30 хвилин на річці Турія поблизу села Тойкут було виявлено групу людей, які здійснювали незаконний вилов риби волоком – рибальською сіткою.



«Серед «любителів рибки» виявився відомий місцевий пилорамник Віктор Семенюк та працівники з пилорами Микола Павляшик, Сергій Пославський, Дмитро Кухарьков. Рейдова бригада зафіксувала при огляді у причепі автомобіля «Фольксваген» (з литовською реєстрацією) мокрий волок. Побачивши наближення поліції, пилорамники встигли рибу скинути у річку, аби приховати докази», – сказав Андрій Неридько.



На даних громадян склали адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали невдовзі передали до суду.



В судовому засіданні директор ТзОВ «Еко-тара» Віктор Семенюк своєї вини у вчиненні правопорушення не визнав повністю та пояснив, що того дня він разом зі знайомими особами прибув до річки Турія з метою відпочинку та продажу автомобіля. Там вирішив промити волочок на мілководді, оскільки той був брудний. Категорично заперечив здійснення вилову риби волоком, при цьому заявив, що будь-якої риби рейдова бригада не виявила.



Головуючий по справі суддя Ковельського міськрайонного суду Петро Бойчук зауважив, що по долучених до матеріалів фотознімках з місця події встановити факт здійснення вилову риби волоком неможливо. Крім цього, до справи не долучено письмових пояснень свідків, які зазначені у протоколі про адміністративне правопорушення, що ставить під сумнів наявність вини Віктора Семенюка.



Андрій Неридько в судовому засіданні пояснив, що під час рейду, як старший держінспектор Держрибагенства у Волинській області, побачив вказаних осіб на березі річки. В одному з автомобілів рейдова бригада знайшла мокрий волок. Втім, очевидцем незаконного лову він не був, і риби виявлено не було.



Суддя постановив провадження у справі закрити у зв’язку з відсутністю в діях Віктора Семенюка складу адміністративного правопорушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили директора пилорами, який біля села Тойкут Ковельського району ловив рибу.Так, у травні цього року старший державний інспектор Волинського рибоохоронного патруля, депутат Ковельської міської ради Андрій Неридько повідомив, що біля села Тойкут працівники приватної пилорами здійснювали незаконний вилов риби , - пише Район.Ковель За його словами, 25 травня під час рибоохоронного рейду спільно з працівниками поліції о 20 годині 30 хвилин на річці Турія поблизу села Тойкут було виявлено групу людей, які здійснювали незаконний вилов риби волоком – рибальською сіткою.«Серед «любителів рибки» виявився відомий місцевий пилорамник Віктор Семенюк та працівники з пилорами Микола Павляшик, Сергій Пославський, Дмитро Кухарьков. Рейдова бригада зафіксувала при огляді у причепі автомобіля «Фольксваген» (з литовською реєстрацією) мокрий волок. Побачивши наближення поліції, пилорамники встигли рибу скинути у річку, аби приховати докази», – сказав Андрій Неридько.На даних громадян склали адмінпротоколи за ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали невдовзі передали до суду.В судовому засіданні директор ТзОВ «Еко-тара» Віктор Семенюк своєї вини у вчиненні правопорушення не визнав повністю та пояснив, що того дня він разом зі знайомими особами прибув до річки Турія з метою відпочинку та продажу автомобіля. Там вирішив промити волочок на мілководді, оскільки той був брудний. Категорично заперечив здійснення вилову риби волоком, при цьому заявив, що будь-якої риби рейдова бригада не виявила.Головуючий по справі суддя Ковельського міськрайонного суду Петро Бойчук зауважив, що по долучених до матеріалів фотознімках з місця події встановити факт здійснення вилову риби волоком неможливо. Крім цього, до справи не долучено письмових пояснень свідків, які зазначені у протоколі про адміністративне правопорушення, що ставить під сумнів наявність вини Віктора Семенюка.Андрій Неридько в судовому засіданні пояснив, що під час рейду, як старший держінспектор Держрибагенства у Волинській області, побачив вказаних осіб на березі річки. В одному з автомобілів рейдова бригада знайшла мокрий волок. Втім, очевидцем незаконного лову він не був, і риби виявлено не було.Суддя постановив провадження у справі закрити у зв’язку з відсутністю в діях Віктора Семенюка складу адміністративного правопорушення.

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